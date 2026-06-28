Συναγερμός για πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική και ακόμη 13 περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, σε Αττική και ακόμη 13 περιοχές της χώρας. Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τα έκτακτα μέτρα.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε συνολικά 14 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας είναι:

Αττική

Κύθηρα

Εύβοια

Σκύρος

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Αργολίδα

Κορινθία

Λακωνία

Αχαΐα

Ηλεία

Λέσβος

Χίος

Αυξημένη ετοιμότητα των αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενισχύοντας τις επίγειες και εναέριες περιπολίες. Επιπλέον, πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα πραγματοποιούν αυξημένους ελέγχους στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε τυχόν περιστατικά.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, ενεργοποιείται το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο προβλέπει, όπου απαιτηθεί, περιορισμούς ή απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής επισκεπτών σε εθνικούς δρυμούς, δασικές εκτάσεις και άλλες ευάλωτες περιοχές.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί εστία πυρκαγιάς, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας τον αριθμό 199.

Οι πολίτες καλούνται ακόμη να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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