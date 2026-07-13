Τέλος οι «καπαρωμένες» ξαπλώστρες: Υπάλληλος-ήρωας στη Ρόδο μοιράζει εγκεφαλικά σε τουρίστες

Ο πόλεμος της ξαπλώστρας καλά κρατεί! Δείτε πώς ένας υπάλληλος στη Ρόδο έβαλε τέλος στην ενοχλητική συνήθεια με τις πετσέτες.

O πόλεμος της ξαπλώστρας στα all-inclusive ξενοδοχεία καλά κρατεί, αλλά αυτή τη φορά, οι ενοχλητικοί παραθεριστές που «καπαρώνουν» θέση από τα άγρια χαράματα βρήκαν επιτέλους τον δάσκαλό τους. Μια νέα, καινοτόμα και άκρως δίκαιη πρακτική φαίνεται να εφαρμόζεται στα ελληνικά νησιά, δίνοντας ένα ηχηρό χαστούκι στην πατροπαράδοτη και αγενή συνήθεια της «αφημένης πετσέτας».

Συγκεκριμένα, σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, η διεύθυνση αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να εφαρμόσει τους κανόνες κατά γράμμα. Η 19χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, Lucie Hewes, κατέγραψε τη στιγμή που ένα μέλος του προσωπικού –ένας πραγματικός τιμωρός της αυθαιρεσίας– κάνει την πρωινή του περιπολία γύρω από την πισίνα.

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