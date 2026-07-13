Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη
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Η τζαμαρία και η πρόσοψη του καταστήματος καταστράφηκαν ολοσχερώς
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/07) στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων επί της Λεωφόρου Πεντέλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια πελάτισσα του καταστήματος, η οποία, κατά την προσπάθειά της να πραγματοποιήσει ελιγμό, φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα.
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