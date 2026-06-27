Εμπορικό κέντρο στη Ρωσία αποκτά την πρώτη παγκοσμίως εσωτερική λίμνη ψαρέματος με δώρα για τους επισκέπτες

Εμπορικό κέντρο στη Μόσχα ετοιμάζει την πρώτη κλειστή λίμνη ψαρέματος μέσα σε mall, όπου οι επισκέπτες θα ψαρεύουν και θα κερδίζουν πόντους για αγορές.

Το εμπορικό κέντρο Gagarinsky στη Ρωσία ανακοίνωσε τα σχέδια του για τη δημιουργία της πρώτης κλειστής λίμνης ψαρέματος στον κόσμο, με στόχο να προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία στους επισκέπτες του.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μετατρέψει μια δραστηριότητα που παραδοσιακά πραγματοποιείται στη φύση σε αξιοθέατο μέσα σε εμπορικό κέντρο.

Λίμνη με διάφορα είδη ψαριών

Η τεχνητή λίμνη θα έχει διαστάσεις 10 x 3 μέτρα και θα φιλοξενεί διάφορα είδη ψαριών, όπως κυπρίνους, σταυροκυπρίνους, γλήνια, τσιπούρες γλυκού νερού, πέρκες, γατόψαρα και κοκκινοφτέρες.

Έως και 16 άτομα θα μπορούν να ψαρεύουν ταυτόχρονα, ενώ καλάμια και δολώματα θα παρέχονται από το εμπορικό κέντρο. Παράλληλα, κάμερες τοποθετημένες μέσα στη λίμνη θα μεταδίδουν σε μεγάλη οθόνη όσα συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Μια «νησίδα φύσης» μέσα στο mall

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του έργου, η κλειστή λίμνη θα λειτουργεί ως μια «νησίδα φύσης» στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

Η εμπειρία του ψαρέματος θα συνοδεύεται από ήχους κελαηδίσματος πουλιών και κοασμάτων βατράχων, με στόχο τη δημιουργία μιας ήρεμης και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας.

Οι ψαριές θα ανταμείβονται με πόντους για αγορές

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ημερομηνία λειτουργίας της εγκατάστασης ούτε το κόστος συμμετοχής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η χρήση της λίμνης ενδέχεται να είναι δωρεάν, καθώς οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να κρατούν τα ψάρια που πιάνουν.

Αντίθετα, θα είναι υποχρεωμένοι να τα απελευθερώνουν ξανά στη λίμνη. Ως ανταμοιβή, θα λαμβάνουν πόντους που θα μπορούν να εξαργυρώνουν σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου.

Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Παρά την πρακτική της απελευθέρωσης των ψαριών μετά το ψάρεμα, η ιδέα δεν έχει πείσει τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Όπως επισημαίνουν, το συνεχές ψάρεμα από το πρωί έως το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενδέχεται να προκαλεί συνεχή καταπόνηση στα ψάρια, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

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