Επιχειρηματίας έχτισε το δικό του μεσαιωνικό κάστρο στη Ρωσία και τώρα το πουλάει για μισό εκατ. δολάρια

Ένα ασυνήθιστο οχυρό 1.100 τ.μ. με ψηλούς τοίχους και πύργους τοξοτών πωλείται στο χωριό Πεσκοβάτκα της Ρωσίας, έχοντας επιστρέψει στην αγορά με αυξημένη τιμή.

Εξοχική κατοικία 1.100 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 1,2 εκταρίων στο χωριό Πεσκοβάτκα της Ρωσίας βγήκε πρόσφατα στην αγορά για την τιμή των 550.000 δολαρίων.

Τοποθετημένο στις όχθες του ποταμού Ντον, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το πλησιέστερο σπίτι, αυτό το ασυνήθιστο ακίνητο διαθέτει ψηλούς τοίχους και αρκετούς πύργους τοξοτών, έτοιμους να αντιμετωπίσουν επιτιθέμενους.

Το όνειρο για ένα μεσαιωνικό κάστρο που δεν τελείωσε ποτέ

Το φρούριο της Πεσκοβάτκα είναι ιδιοκτησία του τοπικού επιχειρηματία και κατασκευαστή Βλαντιμίρ Γκαλαγκάνοφ, ο οποίος έγινε για πρώτη φορά viral στη Ρωσία το 2021, όταν προσπάθησε να το πουλήσει μέσω διαδικτυακών πλατφορμών real estate. Τότε, είχε δηλώσει ότι πάντα ονειρευόταν να χτίσει το δικό του κάστρο, και αυτό το έργο ήταν ό,τι πιο κοντινό θα μπορούσε να καταφέρει.

Για απροσδιόριστους λόγους, ο Γκαλαγκάνοφ δεν ολοκλήρωσε ποτέ το κάστρο των ονείρων του, αλλά ελπίζει ότι όποιος αγοράσει το μεσαιωνικού τύπου φρούριο θα τελειώσει το έργο του.

«Σκέφτηκα να διοργανώσω εκεί τουρνουά Κοζάκων και ιπποτών. Εξάλλου, στον Μεσαίωνα, ένα κάστρο δεν ήταν μόνο κατοικία και αμυντική δομή, αλλά και ένα είδος πολιτιστικού κέντρου. Αλλά δεν φτάσαμε ποτέ στα τουρνουά ιπποτών. Αποδείχθηκε ότι το χτίσιμο ενός φρουρίου δεν είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία», δήλωσε ο επιχειρηματίας.

Η διακύμανση της τιμής και το μέλλον του ακινήτου

Η αρχική τιμή ζήτησης για το ακίνητο ήταν 33 εκατομμύρια ρούβλια. Έναν μήνα αργότερα, η τιμή έπεσε κατά μισό εκατομμύριο και στη συνέχεια μειωνόταν σταδιακά μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όταν η τιμή ζήτησης για τα κτίρια και τη γη ήταν 27,7 εκατομμύρια ρούβλια. Τώρα, το ακίνητο επέστρεψε στην αγορά για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ρουβλίων.

«Το έχτισα για τον εαυτό μου, αλλά οι συνθήκες άλλαξαν - χρειάζομαι χρήματα τώρα, οπότε αποφάσισα να το βγάλω προς πώληση. Ίσως κάποιος να ήθελε να ζήσει εδώ ή να διευθύνει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ίσως θα μπορούσαμε να το μετατρέψουμε σε τουριστικό κάμπινγκ ή κέντρο αναψυχής», παραδέχτηκε ο επιχειρηματίας.