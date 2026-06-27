Χαμένη πόλη των Μάγια αποκαλύφθηκε στη ζούγκλα μετά από 1.000 χρόνια

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν χαμένη πόλη των Μάγια στο Μεξικό, με ναούς, πλατείες και σπάνια χαραγμένα γλυπτά που παρέμειναν ανέπαφα για περίπου 1.000 χρόνια.

Βαθιά μέσα στην ζούγκλα του Μεξικού, στην καρδιά του προστατευόμενου βιότοπου Calakmul Biosphere Reserve, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σπουδαίο μυστικό του παρελθόντος: μια χαμένη πόλη των Μάγια με ιστορία χιλίων ετών. Η τοποθεσία ονομάστηκε Minanbé, μια φράση που στη γλώσσα των Γιουκατεκικών Μάγια μεταφράζεται ως «δεν υπάρχει μονοπάτι», περιγράφοντας ιδανικά τον απόλυτα απομονωμένο χαρακτήρα της.

Η τεχνολογία LiDAR σπάει το «τείχος» της βλάστησης

Η σπουδαία αυτή ανακάλυψη, η οποία εγκρίθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικού (INAH), έγινε εφικτή χάρη στον Δρ. Ivan Šprajc, έναν επιστήμονα με τρεις δεκαετίες έργου στην περιοχή. Η έρευνα βασίστηκε στο LiDAR, μια πρωτοποριακή αερομεταφερόμενη σάρωση με λέιζερ, η οποία έχει την ιδιότητα να «διαπερνά» το πυκνό πράσινο της ζούγκλας, αποκαλύπτοντας τις δομές που κρύβονται στο έδαφος.

Αν και οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη του οικισμού των 150 στρεμμάτων (15 εκταρίων) κάτω από το δάσος είχαν εντοπιστεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας το 2013, η φυσική πρόσβαση στο σημείο παρέμενε ένας πραγματικός άθλος. Για να καταφέρουν τελικά οι ερευνητές να προσεγγίσουν τα ερείπια, χρειάστηκε να ανοίξουν με κόπο δρόμο, κόβοντας 5 χιλιόμετρα βλάστησης.

Ένα πλήρες αστικό κέντρο παγιδευμένο στον χρόνο



Οι ανασκαφές δείχνουν ότι το Minanbé άκμασε κατά την Ύστερη Κλασική περίοδο των Μάγια, δηλαδή ανάμεσα στο 600 και το 900 μ.Χ. «Πρόκειται για ένα μοναδικό, πρωτοφανές εύρημα», δήλωσε ο αρχαιολόγος του INAH, Lino Espinoza Garcia. Οι επιστήμονες αντίκρισαν ένα πλήρως ανεπτυγμένο αστικό κέντρο που διέθετε οτιδήποτε χρειαζόταν κανείς για να ζήσει εκείνη την εποχή:

Μεγάλες δημόσιες πλατείες, παλάτια και θρησκευτικά κτίρια.

Καλλιεργήσιμες αναβαθμίδες και τεχνητούς υγροτόπους με υδραυλικά κανάλια.

Έναν πυραμιδοειδή ναό ύψους περίπου 4 μέτρων (13 ποδιών).

Ο αρχαιολόγος Vitan Vujanović σημείωσε μάλιστα με ενθουσιασμό: «Είναι η πρώτη φορά που καταγράφω έναν ναό ο οποίος είναι τόσο καλά διατηρημένος, ώστε τα ιερογλυφικά πάνω στην πέτρα να παραμένουν ορατά».

Σπάνια γλυπτά και το χρονικό ενός αποκεφαλισμού

Το Minanbé αποδείχθηκε ένας πραγματικός θησαυρός, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν 14 λίθινες στήλες και βωμοί γεμάτοι ανάγλυφα μηνύματα και παραστάσεις.

Το πιο καθηλωτικό και γεμάτο μυστήριο εύρημα της ανασκαφής είναι το μνημείο που ονομάστηκε «Στήλη 1», το οποίο απεικονίζει με λεπτομέρεια μια τρομακτική σκηνή αποκεφαλισμού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι επιγραφές φέρουν την ακριβή χρονολόγηση του 849 μ.Χ., τη χρονιά δηλαδή που θεωρείται ότι φιλοτεχνήθηκαν όλα τα πέτρινα μνημεία της πόλης.

Το προνόμιο να μην σε βρει κανείς

Το στοιχείο που εξέπληξε περισσότερο την ομάδα ήταν η απόλυτη αγνότητα του χώρου. Η περιοχή ήταν εντελώς απαλλαγμένη από μονοπάτια υλοτομίας ή άλλα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας.

«Σε σύγκριση με άλλα μέρη που έχουμε ερευνήσει, η πρόσβαση εδώ ήταν πολύ πιο δύσκολη. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, αυτή είναι η πρώτη τοποθεσία που βρίσκουμε ανέγγιχτη, χωρίς κανένα σημάδι λεηλασίας. Ήταν μια σπουδαία έκπληξη για εμάς», εξήγησε ο Δρ. Šprajc. Η παντελής έλλειψη πρόσβασης λειτούργησε ως η καλύτερη ασπίδα προστασίας, κρατώντας τους αρχαιοκάπηλους μακριά και επιτρέποντας στους επιστήμονες να αντικρίσουν την ιστορία ολοζώντανη.

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