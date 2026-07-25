Το συγκλονιστικό βίντεο της Εβίτας Αγαΐτση να ξυρίζει το κεφάλι της, αποκαλύπτοντας τη μάχη με τον καρκίνο: «Είναι τρίχες, θα ξαναβγούν»

Η Εβίτα Αγαΐτση αποκάλυψε μέσα από βίντεο στο TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

Η Εβίτα Αγαΐτση γνωστοποίησε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους με τη δύναμη ψυχής και την αισιοδοξία που εκπέμπει.

Στο βίντεο, η 31χρονη ηθοποιός εμφανίζεται μαζί με τους στενούς της φίλους, Θεοχάρη Ιωαννίδη και Ιωάννη Χρόνη, οι οποίοι τη στηρίζουν καθώς ξυρίζει το κεφάλι της με πολλή αγάπη και χιούμορ γιατί με ωραία παρέα και οι πιο δύσκολες στιγμές γίνονται ευκολότερε όπως έγραψε και στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και δύο μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η ηθοποιός ήταν χαμογελαστή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, είναι τρίχες, θα ξαναβγούν», στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους περνούν παρόμοιες δοκιμασίες. Η ανάρτησή της συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια συμπαράστασης, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να της εύχονται δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, ενώ πολλοί στάθηκαν στο θάρρος με το οποίο μοιράστηκε δημόσια τη δύσκολη αυτή προσωπική μάχη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ