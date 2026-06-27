Βραζιλία: 12χρονη σκηνοθέτησε απαγωγή και ζήτησε λύτρα από τους γονείς της

Μια 12χρονη στη Βραζιλία εξαφανίστηκε και έπεισε τους γονείς της ότι είχε απαχθεί, ζητώντας λύτρα, την αλήθεια που αποκάλυψε η αστυνομία προκάλεσε έκπληξη.

Το νεαρό κορίτσι είχε δηλωθεί ως θύμα απαγωγής από τους γονείς της, αποδείχθηκε τελικά ότι είχε σκηνοθετήσει η ίδια την υπόθεση, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από την οικογένειά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν το κορίτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Ιταϊόπολις, στη βόρεια πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Λίγο αργότερα άρχισε να στέλνει μηνύματα στους γονείς της, ισχυριζόμενη ότι είχε απαχθεί. Στα μηνύματά της ανέφερε πως δεχόταν απειλές κατά της ζωής της και ότι οι απαγωγείς την είχαν κακοποιήσει.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και τα μηνύματα για τα λύτρα

Τρομοκρατημένοι στην ιδέα ότι μπορεί να μην έβλεπαν ποτέ ξανά ζωντανή την κόρη τους, οι γονείς ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (DIC) της γειτονικής πόλης Μάφρα ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της ανήλικης και των φερόμενων ως απαγωγέων της.

Περίπου στις 11 το πρωί, η 12χρονη έστειλε νέα μηνύματα στους γονείς της, αυτή τη φορά ζητώντας χρηματικό ποσό ως λύτρα, προκειμένου, όπως ισχυριζόταν, οι απαγωγείς να μην τη σκοτώσουν. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, προτού η οικογένεια προλάβει να οργανώσει την καταβολή των χρημάτων, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το κορίτσι σε ένα σπίτι σε αγροτική περιοχή, στα περίχωρα της Ιταϊόπολις.

Η ομολογία που ανέτρεψε τα πάντα

Προς έκπληξη των αστυνομικών δυνάμεων, που ήταν έτοιμες να επέμβουν για να αντιμετωπίσουν τους απαγωγείς και να διασώσουν το παιδί, δεν υπήρχε κανείς στο σημείο.

Η 12χρονη δεν βρισκόταν σε εμφανή κίνδυνο και, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχθηκε ότι είχε επινοήσει ολόκληρη την ιστορία της απαγωγής, με μοναδικό σκοπό να αποσπάσει χρήματα από τους γονείς της.

Αντιμέτωπη με κατηγορία αντίστοιχη του εκβιασμού

Η ανήλικη τέθηκε υπό κράτηση και κατηγορήθηκε για πράξη αντίστοιχη με το αδίκημα του εκβιασμού. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν θα αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες, δεδομένης της πολύ νεαρής ηλικίας της.

Αν και κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις σκηνοθετημένων απαγωγών με διαφορετικά κίνητρα, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη υπόθεση να ξεχωρίζει είναι η ηλικία της πρωταγωνίστριάς της.

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