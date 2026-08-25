600 ευρώ για μια κούρσα στην Αθήνα: Τουρίστες καταγγέλλουν ότι οδηγός ταξί τους απείλησε

Οδηγός ταξί φέρεται να απείλησε οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ και να της απέσπασε 600 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στην Αθήνα.

Ο 38χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη στην Αθήνα, καθώς σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία μετά από καταγγελία οικογένειας τουριστών από το Ισραήλ. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, όταν ο οδηγός παρέλαβε την οικογένεια από το Ελ. Βενιζέλος, με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 38χρονος φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα και να τους τρομοκράτησε, απαιτώντας να του παραδώσουν 600 ευρώ προκειμένου να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να πάρουν τις αποσκευές τους.

Η καταγγελία στην Αστυνομία

Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως τον οδηγό του συγκεκριμένου ταξί και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία. Το ταξί εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατακουζηνού στα Άνω Λιόσια και αποδόθηκε στην εταιρεία.

Ο οδηγός εμφανίστηκε το πρωί στο Τμήμα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, και συνελήφθη. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του 38χρονου. Σύμφωνα με αυτή, ένας τουρίστας από τον Καναδά υποστηρίζει ότι ο οδηγός προσπάθησε να τον εξαπατήσει, προκειμένου να του αποσπάσει 800 ευρώ.

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