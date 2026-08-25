Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα τη 17χρονη - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

Η βόλτα πέντε νεαρών που κατέληξε σε τραγωδία

Τραγική κατάληξη είχε η βραδινή βόλτα πέντε νεαρών στα Άνω Λιόσια.

Το όχημα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολόνα με αποτέλεσμα ένα 17χρονο κορίτσι να χάσει τη ζωή της και μία συνομήλική της να χαροπαλεύει στη ΜΕΘ με σοβαρά κατάγματα.

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