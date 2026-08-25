One Table: Ο νέος χώρος στο κέντρο της Αθήνας που μας συστήνει την έννοια του micro-hosting

Ένα venue με κλασική αισθητική και ένα μόνο τραπέζι για λίγους καλεσμένους φέρνει τη σύγχρονη τάση των exclusive micro-events ανάμεσα σε Παγκράτι και Ιλίσια.

Οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις, οι πιο δημιουργικές ιδέες και οι πιο αληθινές ανθρώπινες στιγμές γεννιούνται τις περισσότερες φορές γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία που έρχεται να μας συστήσει το One Table, ένας χώρος που αποτελείται - κυριολεκτικά - από ένα μεγάλο τραπέζι και φιλοδοξεί να μετατρέψει κάθε συνάντηση σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Τοποθετημένο σε ένα στρατηγικό σημείο του κέντρου της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα από τη στάση του μετρό «Ευαγγελισμός», το One Table εισάγει στην ελληνική αγορά τη σύγχρονη τάση του micro-hosting. Πρόκειται για μια φιλοσοφία φιλοξενίας που κερδίζει έδαφος διεθνώς, εστιάζοντας σε μικρές ομάδες ατόμων. Αντί για τα μεγάλα και απρόσωπα venues, το micro-hosting προκρίνει την ιδιωτικότητα, την εξατομικευμένη (tailor-made) εμπειρία και την αίσθηση της ζεστασιάς, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των σχέσεων και την ουσιαστική επικοινωνία.

Στο επίκεντρο του χώρου βρίσκεται ένα μεγάλο τραπέζι που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 14 άτομα, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για ανθρώπινη σύνδεση. Η διακόσμηση συνδυάζει την κομψότητα ενός σύγχρονου venue με την κλασική αισθητική και τη ζεστασιά ενός αριστοκρατικού αθηναϊκού σπιτιού. Παράλληλα, ο χώρος εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα κάθε συνάντησης.

Χάρη στην ευελιξία και τις παροχές του, το One Table αποτελεί την ιδανική επιλογή για:

Corporate Events & Networking: Εταιρικά meetings, παρουσιάσεις, σεμινάρια και team building activities που απαιτούν απομόνωση και συγκέντρωση, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει Wi-Fi, οθόνη προβολής και custom οργάνωση. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τις επαγγελματικές σας συζητήσεις με ένα premium culinary experience, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ομάδα ή τους συνεργάτες σας.

Private Celebrations: Γενέθλια, επέτειοι, θεματικές βραδιές ή ακόμα και προτάσεις γάμου που αναζητούν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η ομάδα του One Table αναλαμβάνει να σχεδιάσει την εμπειρία που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Workshops & Masterclasses: Ένα φιλόξενο καταφύγιο για δημιουργικούς ανθρώπους που αναζητούν τον ιδανικό χώρο για να φιλοξενήσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια. Από masterclasses γαστρονομίας, γευσιγνωσίες οίνου και spirits, μέχρι workshops τέχνης, δημιουργικής γραφής ή προσωπικής ανάπτυξης, το One Table προσφέρει αυτό ακριβώς που ψάχνουν.

Content Creation & Shoots: Ένας ατμοσφαιρικός χώρος με εκλεπτυσμένη διακόσμηση και μια πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα, ιδανικός για φωτογραφήσεις προϊόντων, γυρίσματα εκπομπών/videos, podcasts, παρουσιάσεις brands και δημιουργία περιεχομένου για social media που απαιτεί υψηλή αισθητική.

Η γαστρονομία ως αφορμή για σύνδεση

Η πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα του χώρου διευρύνει τις δυνατότητες της εμπειρίας, φιλοξενώντας private και social cooking events, γευσιγνωσίες και διαδραστικές γαστρονομικές συναντήσεις.

Η ψυχή των καθημερινών cooking experiences του One Table είναι η Oikodespoina. Η Δέσποινα Μαραγκίδου, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία επί σειρά ετών ως ιδιοκτήτρια του εμβληματικού εστιατορίου L' Abbuffata στα Τρίκαλα Κορινθίας και στον Πειραιά, μεταφέρει τώρα το πάθος της για το καλό φαγητό και την αυθεντική φιλοξενία σε ένα πιο προσωπικό format. Μέσα από το One Table υποδέχεται επισκέπτες από όλο τον κόσμο και μοιράζεται παραδοσιακές συνταγές μέσα από εβδομαδιαία μαθήματα μαγειρικής, private dinners και social dining events που ανακοινώνονται στα social media του One Table.

Παράλληλα, το One Table φιλοδοξεί να αποτελέσει την ιδανική στέγη για σεφ από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου που αναζητούν έναν exclusive χώρο στην Αθήνα για να φιλοξενήσουν το δικό τους project.

Δημιουργοί, guest chefs και culinary artists έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν το One Table για να πραγματοποιήσουν θεματικές γαστρονομικές βραδιές, pop-up dinners, αποκλειστικά tasting menus ή διαδραστικά μαγειρικά events, παρουσιάζοντας τη δική τους φιλοσοφία και μαγειρεύοντας μπροστά στους καλεσμένους τους, όπως ακριβώς θα έκαναν στην κουζίνα του σπιτιού τους.

Στο One Table κάθε εκδήλωση αποκτά προσωπικό χαρακτήρα και κάθε καλεσμένος νιώθει σαν να βρίσκεται στο σπίτι ενός αγαπημένου φίλου. Είναι ένας χώρος που δεν φιλοξενεί απλώς events, αλλά δημιουργεί αναμνήσεις με επίκεντρο το τραπέζι, τη φιλοξενία και τη χαρά του να μοιράζεσαι στιγμές.

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Ευφρονίου 33, Αθήνα

Τηλ. 212 8108274