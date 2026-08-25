10 φράσεις που «κρύβουν» περιορισμένη σκέψη: Και τις λες πιο συχνά απ’ όσο νομίζεις

Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, ακούμε τους άλλους και διαχειριζόμαστε τα λάθη μαρτυρά πολλά για το πώς σκεφτόμαστε. Η λίστα με τις φράσεις μπορεί να σε εντυπωσιάσει.

Το να είναι κάποιος έξυπνος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει διαβάσει πολλά βιβλία ή ότι γνωρίζει την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Η πραγματική ευφυΐα συνδέεται και με την περιέργεια, την προσαρμοστικότητα, την ικανότητα να ακούμε μια διαφορετική άποψη και, κυρίως, με την προθυμία να αναθεωρούμε, όταν τα δεδομένα μάς διαψεύδουν.

Στην καθημερινή επικοινωνία, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που μπορεί να λειτουργούν ως μικρά «καμπανάκια». Δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι κάποιος έχει χαμηλή νοημοσύνη, μπορούν, όμως, να αποκαλύψουν ακαμψία, υπερβολικό εγωισμό, έλλειψη αυτοκριτικής ή απροθυμία για ουσιαστικό διάλογο. Και, τελικά, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις σχέσεις όσο και τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόμαστε.

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