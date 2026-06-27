Άγριο ξύλο σε Ξενοδοχείο της Ισπανίας για μία ξαπλώστρα: Αιμόφυρτη 13χρονη μετά τον καβγά (vid)
Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ισπανίας, όπου οι καλοκαιρινές διακοπές μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης.
Τουρίστες πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας άγρια χτυπήματα δίπλα στην πισίνα, με αφορμή μια... ξαπλώστρα. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στην τουριστική περιοχή της Σάντα Σουζάνα στην Καταλονία, είχε ως τραγικό απολογισμό τον σοβαρό τραυματισμό μιας 13χρονης.
Το λάθος που «άναψε» τα αίματα
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρευρισκόμενων, όλα ξεκίνησαν από μια φαινομενικά αθώα παρεξήγηση. Η 13χρονη από τη Βρετανία κάθισε σε μια ξαπλώστρα, αγνοώντας πλήρως ότι την είχε «κρατήσει» νωρίτερα μια άλλη οικογένεια παραθεριστών. Η κίνησή της αυτή στάθηκε ικανή για να ανάψουν τα αίματα.
Ο αρχικός λεκτικός διαπληκτισμός δεν άργησε να ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν καβγά σε αρένα. Άνδρες και γυναίκες άρχισαν να χτυπιούνται, να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν μπουνιές, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπόλοιπων τουριστών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει.
ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 26, 2026
The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… pic.twitter.com/IW1asbotSF
Η επίθεση στην ανήλικη και οι τραυματισμοί
Το πιο σοκαριστικό της όλης υπόθεσης ήταν η στιγμή που ένας ενήλικος άνδρας επιτέθηκε βάναυσα στη 13χρονη κοπέλα που είχε καθίσει αρχικά στην ξαπλώστρα. Ο ξυλοδαρμός ήταν τόσο έντονος που η ανήλικη αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τον χώρο της πισίνας εμφανώς τραυματισμένη και αιμόφυρτη.
Πέρα από τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής Βρετανίδας, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν και άλλοι τουρίστες που ενεπλάκησαν στον καυγά και αποκόμισαν ελαφρύτερα τραύματα, μετατρέποντας το πολυτελές θέρετρο σε σκηνικό χάους και πανικού.
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