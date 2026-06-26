Πώς οι επιστήμονες θέλουν να αποτρέψουν ένα παγκόσμιο τεχνολογικό μπλακ άουτ

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης προτείνουν ένα διαστημικό σύστημα που θα ενισχύει τη μαγνητόσφαιρα της Γης απέναντι στις ισχυρές ηλιακές καταιγίδες.

Οι ηλιακές καταιγίδες, δηλαδή οι έντονες εκρήξεις δραστηριότητας στην επιφάνεια του Ήλιου, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά όσα συμβαίνουν στη Γη. Κατά τη διάρκειά τους, ο Ήλιος εκτοξεύει στο Διάστημα τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας και φορτισμένων σωματιδίων, γνωστών ως πλάσμα. Όταν αυτά φτάνουν στη Γη, αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό της πεδίο, προκαλώντας γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Οι συνέπειες μπορεί να κυμαίνονται από το εντυπωσιακό φαινόμενο του σέλας, που γίνεται ορατό ακόμη και σε ασυνήθιστα γεωγραφικά πλάτη, έως παρεμβολές στις δορυφορικές επικοινωνίες, στα συστήματα GPS και στα ηλεκτρικά δίκτυα. Αν και συνήθως δεν προκαλούνται σοβαρές ζημιές, παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος ενός εκτεταμένου τεχνολογικού μπλακ άουτ.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση της μαγνητόσφαιρας

Η πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου θεωρείται μικρή, όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί. Για τον λόγο αυτό, ομάδα επιστημόνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προτείνει μια νέα προσέγγιση που θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις των ισχυρών ηλιακών καταιγίδων, ενισχύοντας τη μαγνητόσφαιρα της Γης, η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στα φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, με επικεφαλής τον Μπράιαν Γουόλς, παρουσίασαν ένα ενεργητικό σύστημα προστασίας με την ονομασία StormWall ,«Τείχος Καταιγίδων». Η πρότασή τους σηματοδοτεί μια διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης του προβλήματος: αντί να περιορίζεται μόνο στην πρόβλεψη των ηλιακών καταιγίδων, επιδιώκει να μειώσει τις επιπτώσεις τους.

Όπως εξηγεί ο Γουόλς: «Είναι σαν οι κάτοικοι ενός χωριού να γνωρίζουν ότι ένα ποτάμι πρόκειται να υπερχειλίσει. Μπορεί να μπορούν να προβλέψουν πότε θα συμβεί, αλλά το καλύτερο θα ήταν να κατασκευάσουν ένα προστατευτικό ανάχωμα. Αυτό ακριβώς προτείνουμε.»

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα StormWall

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Space Weather, οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση στόλου έξι διαστημοπλοίων σε γεωστατική τροχιά.

Όταν εντοπίζεται μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, κάθε διαστημόπλοιο θα απελευθερώνει χημικά στοιχεία όπως βάριο, λίθιο, νάτριο ή ασβέστιο. Η ηλιακή ακτινοβολία θα ιονίζει γρήγορα αυτά τα στοιχεία, δημιουργώντας ένα νέφος ηλεκτρικά φορτισμένου πλάσματος που θα λειτουργεί ως πρόσθετη ασπίδα προστασίας.

Η πρόσθετη προστασία της Γης

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, αυξάνοντας τη μάζα στο εξωτερικό όριο της μαγνητόσφαιρας, θα επιβραδύνεται η διαδικασία της μαγνητικής επανασύνδεσης. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο τα μαγνητικά πεδία του ηλιακού ανέμου συνδέονται προσωρινά με το μαγνητικό πεδίο της Γης, επιτρέποντας στη ηλιακή ενέργεια να εισέλθει στο περιβάλλον του πλανήτη και να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Αν και το σύστημα δεν θα μπορούσε να εξουδετερώσει πλήρως μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να μειώσει την έντασή της κατά περισσότερο από 50%. Οι δοκιμές βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη ηλιακή καταιγίδα του Μαΐου του 2024 και έδειξαν σημαντική μείωση των επιπτώσεών της.

Οι σημαντικές προκλήσεις του εγχειρήματος

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων, η υλοποίηση του σχεδίου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Η πρώτη πρόκληση αφορά την τεράστια ποσότητα υλικών που θα απαιτούνταν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, θα χρειαζόταν ποσότητα αντίστοιχη με το φορτίο περίπου δώδεκα πετρελαιοφόρων πλοίων. Επιπλέον, αφού τα υλικά απελευθερωθούν και μετατραπούν σε πλάσμα, δεν θα είναι δυνατό να ανακτηθούν.

Παράλληλα, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια παρέμβαση στο διαστημικό περιβάλλον.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις πιθανότατα θα είναι περιορισμένες, καθώς το νέφος πλάσματος θα διασκορπίζεται από τον ηλιακό άνεμο μέσα σε περίπου έξι ώρες. Τέλος, επισημαίνουν ότι το σύστημα δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί επιλεκτικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, καθώς η μαγνητόσφαιρα περιβάλλει ολόκληρη τη Γη.

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