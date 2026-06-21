Ροζ Πλανήτης: Το James Webb αποκάλυψε κάτι που οι επιστήμονες δεν είχαν ξαναδεί ποτέ

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε πυκνά σύννεφα μεταλλικού άλατος στον «Ροζ Πλανήτη» GJ 504b, έναν από τους πιο παράξενους κόσμους

Σε απόσταση 57 ετών φωτός από τη Γη, σε τροχιά γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, βρίσκεται ένας από τους πιο παράξενους και αινιγματικούς κόσμους που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ονομάζεται GJ 504b, αν και η επιστημονική κοινότητα τον γνωρίζει ευρύτερα ως «Ροζ Πλανήτη», εξαιτίας της χαρακτηριστικής ματζέντα απόχρωσης που εμφανίστηκε στις πρώτες εικόνες του το 2013.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το ουράνιο αυτό σώμα αποτελεί πραγματικό γρίφο για τους αστρονόμους, οι οποίοι εξακολουθούν να συζητούν αν πρόκειται όντως για έναν γιγάντιο πλανήτη ή για έναν καφέ νάνο, δηλαδή ένα είδος αποτυχημένου άστρου.

Η ανακάλυψη των νεφών άλατος

Νέες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψαν ότι η ατμόσφαιρά του φαίνεται να καλύπτεται από πυκνά σύννεφα μεταλλικού άλατος, ένα φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ με τόση σαφήνεια σε ένα τόσο ψυχρό και απομακρυσμένο αντικείμενο.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Astronomical Journal από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Northwestern, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μελέτη ακραίων εξωπλανητών και ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της εξέλιξης των γιγάντιων κόσμων πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Η ανακάλυψή του

Ο GJ 504b ανακαλύφθηκε το 2013 μέσω άμεσης παρατήρησης από το τηλεσκόπιο Subaru στη Χαβάη. Από την πρώτη στιγμή τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων για δύο ιδιαίτερα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά.

Το πρώτο ήταν το εντυπωσιακό ροζ χρώμα του, το οποίο οφείλεται στη θερμότητα που διατηρεί από τη διαδικασία σχηματισμού του και εξακολουθεί να εκπέμπει μια αμυδρή θερμική λάμψη στο υπέρυθρο φάσμα.

Το δεύτερο ήταν η θερμοκρασία του. Ενώ οι περισσότεροι εξωπλανήτες που έχουν παρατηρηθεί άμεσα ξεπερνούν εύκολα τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, ο GJ 504b φτάνει μόλις τους 290 βαθμούς.

Ένας από τους ψυχρότερους εξωπλανήτες που έχουν παρατηρηθεί

Αν και για τα γήινα δεδομένα η θερμοκρασία αυτή παραμένει εξαιρετικά υψηλή, στην πλανητική αστρονομία κατατάσσει τον GJ 504b ανάμεσα στα ψυχρότερα αντικείμενα που έχουν παρατηρηθεί άμεσα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η σχετική «ψυχρότητα» συνδέεται με την ηλικία του. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, ο πλανήτης έχει ηλικία μεταξύ 2,5 και 4 δισεκατομμυρίων ετών, χρονικό διάστημα αρκετό ώστε να έχει ψυχθεί σταδιακά από τη γέννησή του, όπως συμβαίνει και με γιγάντιους αέριους πλανήτες όπως ο Δίας.

Το James Webb έλυσε ένα παλιό μυστήριο

Η μελέτη αυτού του ασυνήθιστου κόσμου δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Η φαινομενική εγγύτητά του στο πολύ φωτεινότερο μητρικό του άστρο καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την απομόνωση του φωτός του από επίγεια τηλεσκόπια.

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν τη δυσκολία με την προσπάθεια παρατήρησης μιας πυγολαμπίδας δίπλα στους προβολείς ενός ποδοσφαιρικού σταδίου. Για χρόνια, ορισμένα από τα πιο προηγμένα παρατηρητήρια του κόσμου αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες παρατήρησης χωρίς να καταφέρουν να αποκτήσουν καθαρό φάσμα του αντικειμένου.

Το James Webb άλλαξε πλήρως την εικόνα. Μέσα σε μόλις δύο ώρες παρατήρησης κατέγραψε με ακρίβεια το αμυδρό φως του GJ 504b και το ανέλυσε σε φάσμα υψηλής ανάλυσης, ένα είδος «χημικού γραμμωτού κώδικα» που επιτρέπει τον εντοπισμό των στοιχείων και των μορίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.Η ανάλυση αποκάλυψε ένα σύνθετο μείγμα υδρατμών, μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα, αμμωνίας και άλλων χημικών ενώσεων.

Τα σύννεφα που δεν περίμενε κανείς

Παρά τα δεδομένα, τα υπολογιστικά μοντέλα που προσομοίωναν την ατμόσφαιρα του πλανήτη παρήγαγαν αποτελέσματα που θεωρούνταν φυσικά αδύνατα. Η λύση στο αίνιγμα δόθηκε όταν οι ερευνητές πρόσθεσαν στις προσομοιώσεις σύννεφα που σχηματίζονται από εξατμισμένα μεταλλικά άλατα, ένα εντελώς απρόσμενο συστατικό.

Από εκείνη τη στιγμή, τα μοντέλα άρχισαν να συμφωνούν πλήρως με τις παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα σύννεφα αυτά λειτουργούν σαν ένα ατμοσφαιρικό πέπλο που κρύβει τα βαθύτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μεταβάλλει το φως που διαφεύγει στο διάστημα. Είναι η πρώτη φορά που προκύπτουν τόσο ισχυρές ενδείξεις ότι αυτού του είδους τα σύννεφα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ερμηνεία της ατμοσφαιρικής χημείας ενός ψυχρού εξωπλανήτη.

Ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο στο Διάστημα

Στη Γη, το αλάτι είναι ένα στερεό υλικό που συνδέεται με τους ωκεανούς και τις αλυκές. Σε κόσμους όπως ο GJ 504b, όμως, οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες ώστε αυτά τα ορυκτά μπορούν να εξατμιστούν, να ανέβουν στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να συμπυκνωθούν ξανά σχηματίζοντας αιωρούμενα σύννεφα.

Αυτό το χαρακτηριστικό, μαζί με πολλές ακόμη ιδιαιτερότητες του πλανήτη, μετατρέπει τον GJ 504b σε ένα εξαιρετικό φυσικό εργαστήριο για τους επιστήμονες. Η μελέτη του επιτρέπει τη δοκιμή νέων τεχνικών παρατήρησης και ατμοσφαιρικής μοντελοποίησης, οι οποίες στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση ακόμη μικρότερων, ψυχρότερων και πιο πολύπλοκων κόσμων, καθώς και πλανητών που ενδέχεται να είναι φιλόξενοι για τη ζωή.

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