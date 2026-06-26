Μήνυση σε 18 influencers για διαφήμιση παράνομου τζόγου: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί με πάνω από 3 εκατ. followers

Μήνυση κατά 18 influencers κατέθεσε η ΕΕΕΠ για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Οι λογαριασμοί τους ξεπερνούν συνολικά τα 3 εκατ. followers.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά 18 influencers, οι οποίοι φέρονται να προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες στοιχηματικές ιστοσελίδες.

Η υπόθεση αφορά πρόσωπα με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το συνολικό κοινό που απευθύνονταν ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ακολούθους.

Οι μεγαλύτεροι λογαριασμοί που ερευνώνται

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίο, η Αρχή έχει τεκμηριώσει συνολικά 18 περιπτώσεις και πριν από λίγες ημέρες προχώρησε στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς.

Όπως ανέφερε, μόνο οι πέντε μεγαλύτεροι λογαριασμοί συγκεντρώνουν 623.000, 456.000, 435.000, 422.000 και 337.000 followers αντίστοιχα, αριθμός που ξεπερνά αθροιστικά τα 2,2 εκατομμύρια ακολούθους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, ο μεγαλύτερος λογαριασμός που βρίσκεται υπό διερεύνηση διαθέτει περίπου 600.000 followers και ανήκει σε ιδιαίτερα γνωστό influencer από τον χώρο της μουσικής.

Οι πρώτες δικογραφίες βρίσκονται ήδη στον εισαγγελέα

Για πέντε από τις συνολικά 18 υποθέσεις έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν και να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ανάλογη διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που ερευνά η Αρχή.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, το οποίο προβλέπει σημαντική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα μπορεί να προχωρά ταχύτερα στην απομάκρυνση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς και στην ταυτοποίηση ιστοσελίδων και λογαριασμών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, ενισχύεται και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς τα μέλη του αποκτούν ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ώστε να διερευνούν αποτελεσματικότερα υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομα τυχερά παιχνίδια. «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους διαφημίζουν παράνομο τζόγο Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.

Σε περιπτώσεις παράνομου τζόγου προβλέπεται ακόμη και σφράγιση καταστημάτων για διάστημα έως ενός έτους, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να αφαιρούν τις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα διοικητικά πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έως και 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης influencers, streamers, διαφημιστικά δίκτυα και κάθε ψηφιακός διαφημιστής που προωθεί μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα να κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται.

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