Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες

Στην Κολομβία, ανακυκλωμένα πλαστικά μετατρέπονται σε «τούβλα Lego», επιτρέποντας την κατασκευή σπιτιού 40 τ.μ. σε 5 ημέρες με χαμηλό κόστος.

Ό,τι καταλήγει στους δρόμους ως πλαστικό απόρριμμα μπορεί να μετατραπεί σε κατοικία. Στην Κολομβία, η εταιρεία Conceptos Plásticos ανέπτυξε ένα σύστημα που λιώνει ανακυκλωμένο πλαστικό και το μετατρέπει σε ειδικά τούβλα που κουμπώνουν μεταξύ τους, όπως τα κομμάτια Lego.

Με τη μέθοδο αυτή, τέσσερα άτομα μπορούν να κατασκευάσουν ένα σπίτι 40 τετραγωνικών μέτρων με δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, με κόστος περίπου 6.800 δολάρια, προσφέροντας μια οικονομική λύση στέγασης για ευάλωτες κοινότητες και οικογένειες .

Μια ιδέα που ξεκίνησε από ένα πρακτικό πρόβλημα

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από τον αρχιτέκτονα Όσκαρ Μέντες και τον Φερνάντο Γιάνος. Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο Γιάνος προσπάθησε να χτίσει το δικό του σπίτι στην περιοχή Κουντιναμάρκα και διαπίστωσε ότι η μεταφορά οικοδομικών υλικών από την Μπογκοτά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή. Η γνωριμία του με τον αρχιτέκτονα Μέντες, ο οποίος είχε ήδη μελετήσει τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις κατασκευές, οδήγησε στη δημιουργία μιας πατενταρισμένης τεχνολογίας με τούβλα και κολόνες από ανακυκλωμένο πλαστικό, κατάλληλης για κτίρια έως δύο ορόφων.

Η πρώτη ύλη προέρχεται από κέντρα ανακύκλωσης και βιομηχανίες που απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες πλαστικού. Το υλικό λιώνει μέσω διαδικασίας εξώθησης και χυτεύεται σε καλούπια, δημιουργώντας τούβλα περίπου τριών κιλών, με διαστάσεις παρόμοιες με εκείνες των συμβατικών οικοδομικών μπλοκ. Τα τούβλα εφαρμόζουν μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης τοιχοποιίας, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο κατασκευής. Παράλληλα προσφέρουν θερμομόνωση, ηχομόνωση, διαθέτουν πρόσθετα επιβράδυνσης καύσης και πληρούν τις αντισεισμικές προδιαγραφές της Κολομβίας.

Το έργο που έφερε τη διεθνή αναγνώριση

Η μεγαλύτερη προβολή για την εταιρεία ήρθε μέσα από ένα κοινωνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Norwegian Refugee Council (NRC). Στην περιοχή Γκουάπι κατασκευάστηκαν προσωρινές κατοικίες για 42 οικογένειες που είχαν εκτοπιστεί λόγω ένοπλων συγκρούσεων. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 28 ημέρες, με τη συμμετοχή 15 εργαζομένων και την ανακύκλωση περισσότερων από 200 τόνων πλαστικού. Οι κατοικίες διέθεταν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μπάνια, κοινόχρηστες κουζίνες και σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής.

Το 2016 η Conceptos Plásticos εκπροσώπησε την Κολομβία στον διεθνή διαγωνισμό The Chivas Venture και απέσπασε χρηματοδότηση 300.000 δολαρίων, επικρατώντας απέναντι σε 26 ακόμη κοινωνικές επιχειρήσεις. Η διάκριση έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει την παραγωγή της και να αναδείξει μια λύση που συνδυάζει την ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων με την οικονομική και γρήγορη κατασκευή κατοικιών.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι το πλαστικό που ρυπαίνει δρόμους και ποτάμια μπορεί να μετατραπεί σε μια οικονομική και ανθεκτική λύση στέγασης, προσφέροντας κατοικίες σε ανθρώπους και κοινότητες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν αξιοπρεπή στέγη.

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