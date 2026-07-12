Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ο ένας από τους εγκαυματίες της διπλής έκρηξης (vid)

Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες μετά την έκρηξη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Κυριακής (12/7) στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τρεις βαριά τραυματισμένους της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα. Ο δεύτερος σοβαρά εγκαυματίας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος δίνει μάχη για τη ζωή του σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Πώς ένας αναπτήρας προκάλεσε τη διπλή έκρηξη

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχουν ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό τον μηχανισμό της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πρώτη έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη εύφλεκτου μείγματος που είχε δημιουργηθεί στον χώρο του συνεργείου λόγω διαρροής από φιάλη προπανίου ή ασετιλίνης. Η σπίθα δημιουργήθηκε τη στιγμή που εργαζόμενος προσπάθησε να ανάψει τσιγάρο με αναπτήρα.

Η φωτιά επεκτάθηκε αμέσως σε διπλανό χώρο όπου βρισκόταν σταθμευμένο ένα βυτιοφόρο με περίπου 1,5 έως 2 τόνους προπανίου. Η θερμότητα προκάλεσε τη βίαιη διάρρηξη του βυτίου και μια δεύτερη, πολύ ισχυρότερη έκρηξη λόγω της απότομης εκτόνωσης του αερίου.

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τώρα τα μέτρα πυροπροστασίας της επιχείρησης. Λόγω του μεγέθους του (περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα), το συνεργείο κατατάσσεται στις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, κάτι που σημαίνει ότι ο νόμος δεν το υποχρεώνει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και οι έλεγχοι γίνονται μόνο δειγματοληπτικά. Η Πυροσβεστική εξετάζει αν οι φιάλες αερίου είχαν δηλωθεί στη μελέτη του κτιρίου.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου υποστηρίζει ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ότι το βυτιοφόρο είχε μεταφερθεί εκεί από την προηγούμενη ημέρα αποκλειστικά για επισκευή στη σούστα του, χωρίς να πραγματοποιούνται εργασίες την ώρα της έκρηξης.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

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