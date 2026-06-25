Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από τα προσωπικά τους στοιχεία.

Παράλληλα, όσοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι βαθμολογικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας και περιλαμβάνουν αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις βαθμολογίες του ανά εξεταζόμενο μάθημα, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επόμενο βήμα το Μηχανογραφικό Δελτίο

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών ξεκινά ουσιαστικά η επόμενη φάση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει νέο δελτίο Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων, καθώς και με το χρονοδιάγραμμα υποβολής των μηχανογραφικών μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Η ηλεκτρονική εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

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