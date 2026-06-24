Nτους επί πληρωμή στις παραλίες: Ένα ευρώ για πέντε λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις

Πιλοτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανδαλουσίας προβλέπει «έξυπνα» ντους με χρέωση έως 1 ευρώ ανά χρήση! Η πρωτοβουλία άνοιξε συζήτηση για τη διαχείριση του νερού και τον τουρισμό.

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων «έξυπνων» ντους σε παραλία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στην παραλία του δήμο Αλμόντε της επαρχίας Ουέλβα, όπου τοποθετήθηκε ένα σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού από τους λουόμενους.

Αν και το ντους θα παραμείνει δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο, οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται, η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει από 20 έως 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού, ενώ σε περίπτωση απουσίας επιδοτήσεων το κόστος ενδέχεται να φτάσει το 1 ευρώ ανά χρήση διάρκειας περίπου πέντε λεπτών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Το «έξυπνο» ντους ενεργοποιείται μέσω κωδικού QR, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Παράλληλα, συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και την ποσότητα νερού που καταναλώνεται, με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Οι εμπνευστές του έργου υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές της νότιας Ισπανίας.

@selustuntman Probamos la Primera Ducha de la Playa de Matalascañas usando el código QR gratuito ♬ sonido original - Selu Stuntman

Αντιδράσεις από κατοίκους και επισκέπτες

Η προοπτική χρέωσης για μια υπηρεσία που μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε μέρος της κοινής γνώμης.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο που επιβαρύνει οικονομικά τους λουόμενους, ενώ άλλοι επικρίνουν την ανάγκη χρήσης κινητού τηλεφώνου ή κερμάτων για μια τόσο βασική υπηρεσία. Ένα από τα συχνότερα παράπονα είναι επίσης ότι το σύστημα δεν προβλέπει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ο χρήστης δεν αξιοποιήσει ολόκληρο τον χρόνο χρήσης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και όσοι θεωρούν ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν βιώσει σοβαρές περιόδους λειψυδρίας.

Θα επεκταθεί και σε άλλες παραλίες;

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος τονίζουν ότι προς το παρόν πρόκειται για δοκιμαστική εφαρμογή. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν τόσο τεχνικά δεδομένα όσο και οι απόψεις πολιτών και επισκεπτών, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για μόνιμη εφαρμογή ή επέκταση του μέτρου σε άλλες παραλίες της χώρας.

Η τελική αξιολόγηση αναμένεται μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, όταν θα έχουν καταγραφεί τα πρώτα συμπεράσματα για την κατανάλωση νερού και την αποδοχή του μέτρου από το κοινό.

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