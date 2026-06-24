Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών

Το γιγαντιαίο Legend of the Seas ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό ελιγμό στη Δανία, περνώντας κάτω από τη γέφυρα Great Belt με ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας πριν συνεχίσει για δοκιμές στο Κάντιθ.

Μια εντυπωσιακή ναυτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Δανία, όπου το υπό κατασκευή Legend of the Seas, το νέο και μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, κατάφερε να περάσει κάτω από τη γέφυρα Great Belt με περιθώριο που υπολογίζεται σε μόλις 30 εκατοστά.

Το γιγαντιαίο πλοίο, μήκους 365 μέτρων και πλάτους 65 μέτρων, διέσχισε το στενό πέρασμα κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζηλανδία και Φιονία (το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας), σε έναν ελιγμό που απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια και λεπτομερή σχεδιασμό.

Οι ειδικοί έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας και η σταθερότητα του πλοίου, ώστε η διέλευση να ολοκληρωθεί χωρίς το παραμικρό απρόοπτο. Αν και παρόμοιοι ελιγμοί πραγματοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια δοκιμών μεγάλων κρουαζιερόπλοιων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, σπάνια το διαθέσιμο περιθώριο είναι τόσο μικρό.

Μετά την επιτυχημένη διέλευση, το Legend of the Seas συνεχίζει το ταξίδι του προς το Κάντιθ της Ισπανίας, όπου θα υποβληθεί σε επιπλέον δοκιμές και τεχνικούς ελέγχους πριν παραδοθεί επισήμως στην εταιρεία.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαϊάμι, από όπου αναμένεται να ξεκινήσει τα πρώτα εμπορικά του δρομολόγια το 2026.

Ένα πλωτό «θηρίο» μεγαλύτερο από τον Τιτανικό

Το νέο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean διαθέτει εκτόπισμα περίπου 250.800 τόνων και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πλοία που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η συνολική του χωρητικότητα φτάνει τους 7.600 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα θα αριθμεί περίπου 2.350 άτομα.

Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται σχεδόν 3.000 καμπίνες, καθώς και οι πολυάριθμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά των υπερσύγχρονων κρουαζιερόπλοιων.

Παράλληλα, το πλοίο κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μια τεχνολογία που θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα.

Οι εικόνες από τη διέλευση κάτω από τη γέφυρα Great Belt έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου...

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