«Βόμβα» στο MEGA: Τέλος η Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno»

Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από τη διοίκηση του σταθμού ότι η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί τη νέα σεζόν.

Αιφνιδιασμό προκάλεσε η απόφαση του MEGA να ολοκληρώσει το «Buongiorno» μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Η Φαίη Σκορδά ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σε συνάντηση με τη διοίκηση του σταθμού, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το απόγευμα της Τετάρτης, η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από τη διοίκηση του καναλιού ότι η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα, η τελευταία εκπομπή αναμένεται να μεταδοθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ρίχνοντας οριστικά την αυλαία σε μια συνεργασία που διήρκεσε δύο χρόνια.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη είναι κυρίως οικονομικοί, καθώς το κανάλι προχωρά σε αναπροσαρμογή του προγράμματος και του προϋπολογισμού του ενόψει της επόμενης σεζόν.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στη Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του σταθμού. Όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε καλό κλίμα, με τη διοίκηση να παρουσιάζει τον σχεδιασμό της για τη νέα τηλεοπτική χρονιά και να ενημερώνει επίσημα την παρουσιάστρια για το τέλος της εκπομπής.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για τη ζώνη του πρωινού όσο και για το μέλλον της ίδιας της παρουσιάστριας, η οποία καλείται πλέον να αποφασίσει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η πορεία του «Buongiorno»

Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο MEGA το 2024, αφήνοντας πίσω της τον ΣΚΑΪ και επιστρέφοντας ουσιαστικά στο κανάλι όπου είχε συνδεθεί με σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής της πορείας.

Το «Buongiorno» επιχείρησε να συνδυάσει ψυχαγωγία, lifestyle θεματολογία, κοινωνικά θέματα, συνεντεύξεις και στοιχεία ενημέρωσης, χτίζοντας τη δική του ταυτότητα στην πρωινή ζώνη.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρέθηκαν κατά καιρούς γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής.

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