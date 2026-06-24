Θρίλερ στα Κουφονήσια: Νεκρή 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια

Σοκ έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας που έκανε διακοπές στο νησί.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στα Κουφονήσια ο αιφνίδιος θάνατος μιας 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της το βράδυ της Τρίτης κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγες ώρες πριν από την τραγική εξέλιξη είχε βγει για φαγητό σε κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια για ποτό, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας ή ανησυχητικό σύμπτωμα.

Η ξαφνική αδιαθεσία και η μάχη των γιατρών

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου της, η 23χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ιατρικό προσωπικό του νησιού, ενώ οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αστυνομικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευσή της. Μεταξύ αυτών και ο σύντροφός της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει προκειμένου να βοηθήσει στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να εξηγεί τι ακριβώς προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευση της 23χρονης.

Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της, η σορός της μεταφέρθηκε στη Νάξο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν η νεκροψία - νεκροτομή και οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ