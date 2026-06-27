Προς ενοικίαση το 75% των εξοχικών στην Ελλάδα: Ένας στους δύο τουρίστες μένει στα... «σπίτια» μας
Σε κατοικίες που οι περισσότερες είχαν κατασκευαστεί για να υλοποιήσουν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα του Έλληνα τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή στην απόκτηση ενός εξοχικού κοντά στη θάλασσα ή στον τόπο καταγωγής του, μένει σήμερα σχεδόν 1 στους 2 τουρίστες που έρχεται στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η εκθετική ανάπτυξη του τουρισμού την τελευταία τουλάχιστον επταετία στη χώρα μας, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή αυτών των σπιτιών που, λόγω της έντονης ακρίβειας που υπάρχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Κυκλάδες και το Ιόνιο), ή των αυξημένων αναγκών των οικογενειών που έχουν συρρικνώσει την περίοδο διακοπών, έχουν αποφασίσει να τα εκμεταλλεύονται για ένα έξτρα εισόδημα είτε νοικιάζοντας τα μακροπρόθεσμα είτε μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb ή ακόμα και πουλώντας τα σε ξένους τουρίστες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πανελλαδικές 2026: Δίδυμα αδέλφια ξεπέρασαν σοβαρή περιπέτεια υγείας και έγραψαν πάνω από 19.000 μόρια
- Μήνυση σε 18 influencers για διαφήμιση παράνομου τζόγου: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί με πάνω από 3 εκατ. followers
- Τέλος ο β' γύρος για την εκλογή δημάρχων: Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης