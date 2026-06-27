Προς ενοικίαση το 75% των εξοχικών στην Ελλάδα: Ένας στους δύο τουρίστες μένει στα... «σπίτια» μας

Πάνω από 400.000 από τις 626.000 εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για τουριστική μίσθωση.

Σε κατοικίες που οι περισσότερες είχαν κατασκευαστεί για να υλοποιήσουν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα του Έλληνα τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή στην απόκτηση ενός εξοχικού κοντά στη θάλασσα ή στον τόπο καταγωγής του, μένει σήμερα σχεδόν 1 στους 2 τουρίστες που έρχεται στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η εκθετική ανάπτυξη του τουρισμού την τελευταία τουλάχιστον επταετία στη χώρα μας, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή αυτών των σπιτιών που, λόγω της έντονης ακρίβειας που υπάρχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Κυκλάδες και το Ιόνιο), ή των αυξημένων αναγκών των οικογενειών που έχουν συρρικνώσει την περίοδο διακοπών, έχουν αποφασίσει να τα εκμεταλλεύονται για ένα έξτρα εισόδημα είτε νοικιάζοντας τα μακροπρόθεσμα είτε μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb ή ακόμα και πουλώντας τα σε ξένους τουρίστες.

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