25χρονη στη Βρετανία μετέτρεψε μια βάρκα 15 μέτρων σε σπίτι: Πώς άλλαξε η ζωή της

Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι η στεγαστική πίεση οδηγεί σε ακραίες εναλλακτικές λύσεις.

Μια 25χρονη γυναίκα στη Βρετανία αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τρόπο ζωής, όταν η πίεση των ενοικίων και η αδυναμία εύρεσης σταθερής κατοικίας την οδήγησαν σε μια ασυνήθιστη λύση. Αντί για ένα ακόμη διαμέρισμα, αγόρασε μια βάρκα 15 μέτρων και τη μετέτρεψε σταδιακά σε πλήρως λειτουργικό σπίτι πάνω στα κανάλια.

Η βάρκα, γνωστή ως The Tanglewood, δεν ήταν εξαρχής έτοιμη για να μείνει κανείς μέσα. Εσωτερικά είχε παλιά ξύλινα στοιχεία, φθαρμένα πατώματα και γενικότερα έναν χώρο που θύμιζε περισσότερο εγκαταλελειμμένο σκάφος παρά κατοικία. Με υπομονή και προσωπική εργασία, η ίδια ξεκίνησε μια σταδιακή ανακαίνιση που κράτησε περίπου έναν χρόνο.

Από το ενοίκιο στη ζωή πάνω στο νερό

Η αλλαγή ξεκίνησε όταν έπρεπε να φύγει από το σπίτι το οποίο νοίκιαζε, καθώς ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να την πουλήσει. Αντί να αναζητήσει νέο σπίτι στην ακριβή αγορά της Βρετανίας, είδε στη ζωή πάνω στο νερό ως μια ευκαιρία ανεξαρτησίας και χαμηλότερου κόστους διαβίωσης.

Η ιστορία έγινε γνωστή μέσα από το Business Insider, που παρουσίασε την περίπτωση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εναλλακτικής κατοικίας και ζωής με χαμηλότερο κόστος. Η αγορά της βάρκας έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η 25χρονη εντόπισε ένα μπλε σκάφος και αποφάσισε να εγκαταλείψει το ενοίκιο για μια ζωή πάνω στα κανάλια. Το ποσό που πλήρωσε ήταν περίπου 30.000 λίρες, δηλαδή γύρω στις 35.000 ευρώ.

Η ανακαίνιση περιλάμβανε βαψίματα, αλλαγή πατωμάτων, αναδιαμόρφωση της κουζίνας και βελτιώσεις στο μπάνιο. Χώροι ενώθηκαν για να γίνουν πιο λειτουργικοί, ενώ προστέθηκαν αποθηκευτικές λύσεις ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες μιας ζωής σε περιορισμένο χώρο.

Η καθημερινότητα πάνω στη βάρκα απαιτεί, βέβαια, οργάνωση. Νερό, θέρμανση, καύσιμα και διαχείριση απορριμμάτων είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενώ ακόμη και απλές εργασίες συντήρησης αποκτούν διαφορετική βαρύτητα όταν το σπίτι επιπλέει.

Παρά τις δυσκολίες, το οικονομικό όφελος είναι σημαντικό. Το μηνιαίο κόστος ζωής της υπολογίζεται περίπου στις 500 λίρες, σε αντίθεση με τις περίπου 1.500 λίρες που πλήρωνε για ενοίκιο σε συμβατική κατοικία. Επιπλέον, η σταθερή θέση στη μαρίνα, της προσφέρει μια πιο οργανωμένη ζωή, μαζί με άλλους που έχουν επιλέξει να ζουν πάνω στο νερό.

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