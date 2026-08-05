«Η Μέριλιν Μονρόε δεν αυτοκτόνησε»: Η θεωρία συνομωσίας που παραμένει ζωντανή 64 χρόνια μετά

Σαν σήμερα πέθανε η Μέριλιν Μονρόε - η γυναίκα που έγινε μούσα του 20ου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα μόλις 36 χρόνια της ζωής της.

Στις 5 Αυγούστου 1962, ο κόσμος ξύπνησε με την είδηση του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε. Η ηθοποιός, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο αιφνίδιος χαμός της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της διεθνούς κοινότητας.

64 χρόνια μετά από εκείνη τη μοιραία νύχτα του θανάτου της, η Μέριλιν Μονρόε παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Οι ταινίες, οι φωτογραφίες και η εικόνα της συνεχίζουν να γοητεύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, όσο διαχρονική είναι η λάμψη της, άλλο τόσο διαχρονικό παραμένει και το μυστήριο γύρω από τον θάνατό της.

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