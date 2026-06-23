Ο αγώνας Γαλλία - Ιράκ για το Μουντιάλ διακόπηκε προσωρινά για δύο ώρες λόγω καταιγίδας, ενεργοποιώντας το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας των ΗΠΑ.

Η αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ (3-0) οδήγησε σε μια ασυνήθιστη κατάσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για δύο ώρες λόγω ηλεκτρικής καταιγίδας για λόγους ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ που εφαρμόζεται το ισχύον πρωτόκολλο καταιγίδων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί διακόπτονται οι αγώνες στο φετινό Μουντιάλ;

Ο κίνδυνος είναι άμεσος και θανάσιμος. Σύμφωνα με την as, στις ΗΠΑ ισχύει ένα αυστηρό πρωτόκολλο βασισμένο στις συστάσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αθλητικών οργανισμών. Εάν εντοπιστούν κεραυνοί σε απόσταση μικρότερη των 13 χιλιομέτρων, ο αγώνας διακόπτεται αυτόματα και εκκενώνονται ο αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες.

Απαιτείται αναμονή 30 λεπτών χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα για την επανέναρξη. Αν πέσει νέος κεραυνός, ο χρόνος μετράει από την αρχή. Τα στάδια έχουν μέταλλα, καλώδια και αγώγιμες δομές, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι από κεραυνούς συμβαίνουν σε εξωτερικούς χώρους. Γι' αυτό το πρωτόκολλο εφαρμόζεται ακόμη και αν μόλις που βρέχει ή ο ουρανός φαίνεται καθαρός.

Γεωγραφική και επιστημονική εξήγηση

Οι ΗΠΑ είναι από τις χώρες με τις περισσότερες καταιγίδες παγκοσμίως. Εκεί συγκρούονται συνεχώς διαφορετικές μάζες αέρα: θερμός και υγρός αέρας από τον Κόλπο του Μεξικού με ψυχρό και ξηρό αέρα από τον Καναδά. Αυτό δημιουργεί σύννεφα κατακόρυφης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη NOAA, οι καταιγίδες χρειάζονται τρία συστατικά: ζέστη, υγρασία και ασταθή αέρα που ανεβαίνει. Η Φλόριντα, για παράδειγμα, καταγράφει 80-100 ημέρες καταιγίδας ετησίως. Η γεωγραφία της χώρας, ανοιχτή σε δύο ωκεανούς και χωρίς φυσικά εμπόδια, την μετατρέπει σε «ατμοσφαιρικό πεδίο μάχης».

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνες;

Στις ΗΠΑ πέφτουν περίπου 25 εκατομμύρια κεραυνοί ετησίως. Περίπου 300 άνθρωποι πλήττονται και 20-30 πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ένας κεραυνός μπορεί να πέσει έως και 16 χιλιόμετρα μακριά από την καταιγίδα, ακόμη και χωρίς βροχή.

Γι' αυτό η NOAA συνοψίζει τον κίνδυνο με τον κανόνα: «Αν ακούσεις βροντή, κινδυνεύεις ήδη». Οι κεραυνοί φτάνουν τους 180°C ή και τους 30.000°C και μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή ανακοπή, νευρολογικές βλάβες ή πυρκαγιές.

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