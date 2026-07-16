Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος»
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Η σεισμική ένταση συνεχίζεται στην περιοχή του Μαρμαρά.
Ο Τούρκος γεωεπιστήμονας καθηγητής Δρ. Naci Görür , ο οποίος κατά καιρούς έχει προειδοποιήσει για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ότι η ένταση συνεχίζεται στην περιοχή του Μαρμαρά.
Μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür είπε ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μεγάλος σεισμός αναμένεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.
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