Νεκρός από... δηλητηριώδη μανιτάρια ο «προσωπικός εχθρός» του Πούτιν: Το ρεπορτάζ που είχε αποκαλύψει

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, ο οποίος το 2008 έφερε στο φως την υποτιθέμενη κρυφή σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών στη Ρίγα της Λετονίας ο Ρώσος δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, που είχε γράψει ιστορία το 2008, όταν έφερε στο φως της δημοσιότητας την κρυφή, υποτιθέμενη σχέση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα.

Από... δηλητηριώδη μανιτάρια η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατό του

Σύμφωνα με πληροφορίες του λετονικού μέσου Delfi, ο θάνατός του αποδίδεται αρχικά σε δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια, τα οποία μάζεψε ο ίδιος από την αυλή του σπιτιού του. Αν και ήταν έμπειρος συλλέκτης, τα συγκεκριμένα αποδείχθηκαν τοξικά.

Ωστόσο, η υπόθεση εγείρει υποψίες. Αρχικά, ο Νεχορόσεφ ζούσε στη Λετονία τα τελευταία 11 χρόνια, έχοντας διαφύγει από τη Ρωσία. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «προσωπικό εχθρό» του Πούτιν και εξέφραζε συχνά φόβους στους οικείους του ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών λόγω της δουλειάς του.

Umrl je Grigorij Nehorošev, znan ruski novinar, ki je po razkritju Putinove skrivnosti postal predsednikov osebni sovražnik. Uradno naj bi umrl po zaužitju strupenih gob.https://t.co/AMLaiaKURN June 22, 2026

Οι λετονικές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα και διεξάγουν έρευνα, αναμένοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το ιστορικό ρεπορτάζ-βόμβα του 2008

Ως αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Moskovsky Korrespondent, ο Νεχορόσεφ είχε συγκλονίσει τη κοινή γνώμη, αποκαλύπτοντας πςω ο Πούτιν σχεδίαζε να πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του, Λιουντμίλα, για να παντρευτεί την Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα.

Αμέσως μετά το δημοσίευμα, η λειτουργία της εφημερίδας ανεστάλη. Ο τότε ιδιοκτήτης της και πρώην αξιωματικός της KGB, Αλεξάντερ Λεμπέντεφ, παραδέχθηκε ότι δέχθηκε σφοδρές πιέσεις, ενώ ο Νεχορόσεφ ανακρίθηκε από τις ρωσικές αρχές ασφαλείας πριν εγκαταλείψει οριστικά τη χώρα.

Αν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, τα διεθνή ΜΜΕ συνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια να παρουσιάζουν στοιχεία για τον μακροχρόνιο δεσμό τους.

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