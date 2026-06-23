Το λάθος που κάνουν πολλοί το καλοκαίρι: Η ταυτόχρονη χρήση κλιματιστικού με αυτή τη συσκευή

Η ταυτόχρονη χρήση κλιματιστικού και πλυντηρίου το καλοκαίρι αυξάνει κατακόρυφα το κόστος του ρεύματος και κινδυνεύει να προκαλέσει υπερφόρτωση και διακοπή στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Με την έλευση των υψηλών θερμοκρασιών, εκατομμύρια νοικοκυριά ανάβουν ξανά το κλιματιστικό σχεδόν καθημερινά. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν αυτή η κατανάλωση προστίθεται σε εκείνη άλλων συσκευών υψηλής ισχύος, όπως το πλυντήριο ρούχων, γεγονός που μπορεί να «φουσκώσει» τον λογαριασμό.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό πως η ταυτόχρονη χρήση και των δύο συσκευών όχι μόνο αυξάνει τη δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει αιχμές ισχύος ικανές να ρίξουν τον γενικό διακόπτη, το σύστημα δηλαδή που διακόπτει αυτόματα την παροχή όταν ξεπεραστεί η συμφωνημένη ισχύς.

Κλιματιστικό και πλυντήριο ρούχων: Ένας καταστροφικός συνδυασμός

Το κλιματιστικό είναι μία από τις συσκευές που καταναλώνουν το περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά σε σπίτια με κακή μόνωση ή κατά τις ώρες της μέγιστης ζέστης. Σε αυτό προστίθεται η λειτουργία του πλυντηρίου, του οποίου η μεγαλύτερη αιχμή κατανάλωσης σημειώνεται συνήθως όταν θερμαίνει το νερό κατά τα προγράμματα πλύσης.

Ο συνδυασμός και των δύο συσκευών συγκεντρώνει υψηλή ενεργειακή ζήτηση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συμπέσουν επιπλέον και άλλες συσκευές, όπως ο φούρνος, ο φούρνος μικροκυμάτων ή το πιστολάκι μαλλιών, οι πιθανότητες υπερφόρτωσης της εγκατάστασης αυξάνονται κατακόρυφα, ιδίως σε σπίτια με χαμηλή συμφωνημένη ισχύ.

Έναντι αυτού, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η λύση δεν είναι πάντα η αύξηση της ισχύος του συμβολαίου, καθώς, αν και αυτό θα επέτρεπε τη χρήση περισσότερων συσκευών, θα αύξανε επίσης το σταθερό μηνιαίο κόστος του λογαριασμού. Για τον λόγο αυτό, συνιστούν την αναθεώρηση των καθημερινών συνηθειών και την κατανομή της χρήσης των πιο απαιτητικών ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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