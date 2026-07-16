Έριξαν 120 εκατ. τόνους άμμου στον Ατλαντικό και έχτισαν μια ολόκληρη πόλη (vid)

Πώς μια αφρικανική χώρα έκλεψε χώρο από τη θάλασσα για να χτίσει μια πόλη από το μηδέν.

Μπορεί μια πόλη να γεννηθεί εκεί όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μόνο θάλασσα; Στη Νιγηρία η απάντηση είναι «ναι» και το αποτέλεσμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Δίπλα στο Λάγκος, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, κατασκευάζεται η Eko Atlantic, μια νέα μητρόπολη που δημιουργείται πάνω σε τεχνητή γη, η οποία προέκυψε αφού εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου μεταφέρθηκαν από τον βυθό του Ατλαντικού. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα αστικής ανάπτυξης στον κόσμο, που φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο την ακτογραμμή της Νιγηρίας αλλά και το μέλλον μιας πόλης που ασφυκτιά από την πληθυσμιακή έκρηξη και τη διάβρωση των ακτών.

Η πόλη που ξεπήδησε μέσα από τη θάλασσα

Η Eko Atlantic δεν είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά. Οι πρώτες υποδομές λειτουργούν ήδη, δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν ολοκληρωθεί, ενώ έχουν ανοίξει επιχειρήσεις, κατοικίες, ακόμη και σχολείο.

Όταν ολοκληρωθεί, η νέα πόλη θα καλύπτει περίπου 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 250.000 μόνιμους κατοίκους, ενώ υπολογίζεται ότι άλλοι 150.000 άνθρωποι θα μετακινούνται καθημερινά εκεί για εργασία.

Το μέγεθός της συγκρίνεται συχνά με την επιχειρηματική καρδιά του Μανχάταν, κάτι που δείχνει τις φιλοδοξίες των δημιουργών της.

Το τεράστιο τείχος που κρατά μακριά τον Ατλαντικό

Για να δημιουργηθεί αυτή η νέα στεριά, οι μηχανικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν περίπου 95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου, ενώ σε αρκετές αναφορές γίνεται λόγος για περισσότερους από 120 εκατομμύρια τόνους υλικού που μεταφέρθηκαν στην περιοχή.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου, ωστόσο, είναι το αποκαλούμενο «Great Wall of Lagos», ένα γιγαντιαίο θαλάσσιο τείχος μήκους περίπου 8,5 χιλιομέτρων.

Η κατασκευή του δεν έγινε μόνο για να προστατεύσει τη νέα πόλη. Στόχος της είναι να περιορίσει τη διάβρωση που εδώ και δεκαετίες «τρώει» τις ακτές του Λάγκος, απειλώντας κατοικίες, δρόμους και υποδομές.

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, μέσα σε περίπου έναν αιώνα η ακτογραμμή της περιοχής έχει υποχωρήσει σχεδόν τρία χιλιόμετρα εξαιτίας της διάβρωσης.

Ένα έργο που διχάζει

Για πολλούς, η Eko Atlantic αποτελεί ένα τεχνολογικό θαύμα και απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η σύγχρονη μηχανική. Για άλλους, όμως, είναι ένα έργο που εξυπηρετεί κυρίως επενδυτές και εύπορους κατοίκους, ενώ παραμένουν ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κατά πόσο θα επηρεάσει τις γειτονικές ακτές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Νιγηρία επιχειρεί κάτι που ελάχιστες χώρες έχουν τολμήσει σε τόσο μεγάλη κλίμακα: να δημιουργήσει μια νέα πόλη εκεί όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε μόνο ο Ατλαντικός Ωκεανός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ