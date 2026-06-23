«Βρωμιάρη, δολοφόνε»: Αποδοκιμασίες κατά του 43χρονου Σκοπιανού στα δικαστήρια Χανίων (vid)

Ο δολοφόνος της Σταυρούλας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία των Χανίων, υπό δρακόντεια μέτρα και υπό έντονες αποδοκιμασίες από τα στενά πρόσωπα της 45χρονης.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τη συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Κατά την άφιξή του, ο δράστης έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και φωνών από το φιλικό περιβάλλον του θύματος: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι», φώναξε φίλη της Σταυρούλας.

Απολογείται ο δράστης της φρικτής δολοφονίας

Σήμερα (23/6), ο 43χρονος αναμένεται να απολογηθεί αρχικά για την υπόθεση παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, η οποία είχε εντοπιστεί πριν σχηματιστεί η επίσημη δικογραφία για την ανθρωποκτονία.

Το τηλεφωνικό «θέατρο» στον αδελφό του θύματος

Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Mega αποκαλύπτει το μέγεθος της ψυχρότητας και της υποκρισίας του δράστη. Ενώ είχε ήδη αφαιρέσει τη ζωή της 45χρονης, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό της, προσποιούμενος τον έντρομο και τον ανήσυχο για την τύχη της.

Στη συνομιλία τους, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος εμφανιζόταν δήθεν συντετριμμένος από την εξαφάνιση, ισχυριζόμενος ότι το μόνο που ήθελε ήταν να βρεθεί η γυναίκα για να ηρεμήσουν όλοι και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

«Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψέ με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου... Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά στον ανυποψίαστο αδελφό του θύματος.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ομολογία του 43χρονου ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης και οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας. Ο δράστης την είχε θάψει σε ένα χωράφι, μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από ένα σφοδρό πλήγμα που δέχθηκε στο κεφάλι με κούτσουρο. Το χτύπημα αυτό της προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα κρανίου και ακατάσχετη, εκτεταμένη αιμορραγία.

Η σορός έφερε επίσης δύο τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και, ως εκ τούτου, δεν ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θάνατό της.

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