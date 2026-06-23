Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Η φράση που ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο κατά τη διάρκεια καβγά

Σε μια τεταμένη κατάσταση ένας ψυχολόγος προτείνει μια απλή τεχνική για τον περιορισμό της επιθετικότητας χωρίς να χρειάζεται να υποκύψετε ή να εμπλακείτε σε σύγκρουση.

Απέναντι σε ανθρώπους που υψώνουν τον τόνο της φωνής τους ή επιδιώκουν τη σύγκρουση, φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, είτε να εκραγείτε είτε να σιωπήσετε. Η κλινική ψυχολόγος Ντεμπόρα Βάιναλ προτείνει μια πολύ πρακτική εναλλακτική λύση για τη μείωση της έντασης, χωρίς να χρειαστεί να υποχωρήσετε ή να παρασυρθείτε στη διαμάχη.

Το προφίλ όσων επιδιώκουν τον καυγά

Για να σταματήσετε τέτοιες καταστάσεις, είναι θεμελιώδες να γνωρίζετε ποιον έχετε απέναντί σας. Η Βάιναλ εξηγεί ότι οι συγκρουσιακοί άνθρωποι απολαμβάνουν τις τριβές και βλέπουν κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και επίδειξη ανωτερότητας. Αυτές οι συμπεριφορές υποδηλώνουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να έχουν δίκιο παρά να φροντίζουν τις σχέσεις με το περιβάλλον τους.

Η προέλευση αυτής της στάσης ποικίλλει. Μερικές φορές ανταποκρίνεται σε άτομα που έχουν συνηθίσει να διατηρούν θέση ισχύος και χρησιμοποιούν τη λεκτική επιθετικότητα για να επιβληθούν. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι ένα πρόβλημα που κληρονόμησαν από την παιδική ηλικία, έχοντας μεγαλώσει σε οικογένειες όπου οι φωνές ήταν η συνήθης μέθοδος επίλυσης προβλημάτων.

Η απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή

Η εμπλοκή σε καυγάδες με τόσο εχθρικά προφίλ σπάνια καταλήγει καλά. Για τον λόγο αυτό, η ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα της, εκφράζοντας με διεκδικητικό τρόπο ότι δεν συμφωνείτε.

Η φράση «το βλέπω διαφορετικά» λειτουργεί τέλεια, καθώς δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά ούτε σας τοποθετεί σε θέση υποταγής. Ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν νιώθετε την ανάγκη να πείσετε τον άλλον για τίποτα, αποδιοργανώνοντας πλήρως όποιον αναζητά την αντιπαράθεση. Αυτά τα άτομα συνήθως περιμένουν από τους άλλους είτε να υποχωρήσουν είτε να αρχίσουν να φωνάζουν, επομένως μια τόσο νηφάλια αντίδραση αποτρέπει την κλιμάκωση της έντασης.

Άλλες τεχνικές για τη μείωση της έντασης

Η ειδικός συμβουλεύει να ενσωματώσετε και άλλα συμπληρωματικά εργαλεία: