Επανεμφανίζεται το χωριό-φάντασμα στον Μόρνο μετά από 45 χρόνια: Πως επηρεάζει την υδροδότηση της Αττικής

Η πτώση της στάθμης στη λίμνη Μόρνου έφερε ξανά στο φως το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, αποκαλύπτοντας σπίτια, δρόμους και το παλιό σχολείο σχεδόν 45 χρόνια μετά.

Η υποχώρηση των υδάτων στη λίμνη Μόρνου έφερε ξανά στο φως ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το Κάλλιο, το χωριό που εγκαταλείφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για να δημιουργηθεί ο ταμιευτήρας που υδροδοτεί την Αθήνα, αναδύθηκε ξανά από τον πυθμένα της τεχνητής λίμνης έπειτα από δεκαετίες.

Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα εμφανές τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η παρατεταμένη ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι περιορισμένες χιονοπτώσεις οδήγησαν σε σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε μόνο νερό, άρχισαν να διακρίνονται πέτρινοι τοίχοι, ερείπια κατοικιών και εκτάσεις ξεραμένης γης.

Ένα χωριό που θυσιάστηκε για την υδροδότηση της Αθήνας

Το Κάλλιο δεν χάθηκε από κάποια φυσική καταστροφή. Η βύθισή του ήταν αποτέλεσμα ενός από τα μεγαλύτερα υδροδοτικά έργα της χώρας, που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της Αθήνας σε νερό.

Με τη δημιουργία της λίμνης Μόρνου, το χωριό εκκενώθηκε οργανωμένα και οι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Κατοικίες, δρόμοι, η εκκλησία και το δημοτικό σχολείο καλύφθηκαν σταδιακά από τα νερά του νέου ταμιευτήρα. Πολλοί από τους κατοίκους εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, ενώ άλλοι παρέμειναν στην περιοχή, δημιουργώντας έναν νέο οικισμό σε υψηλότερο υψόμετρο. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 60 κάτοικοι μετακινήθηκαν, αφήνοντας πίσω περίπου 80 κτίρια, ανάμεσά τους το σχολείο και την εκκλησία του χωριού.

Οι μνήμες επιστρέφουν μαζί με τα ερείπια

Καθώς τα νερά υποχωρούν, ολοένα και περισσότερα τμήματα του παλιού οικισμού γίνονται ορατά. Ερείπια κατοικιών, πέτρινοι τοίχοι και υποδομές που παρέμεναν βυθισμένες για σχεδόν 45 χρόνια επανεμφανίζονται στον πυθμένα της λίμνης.

Το πέτρινο σχολείο του χωριού συγκαταλέγεται στα κτίρια που έχουν ήδη αποκαλυφθεί, ενώ άλλα τμήματα του οικισμού παραμένουν ακόμη κάτω από το νερό. Για τους παλιούς κατοίκους, η εικόνα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Κάθε μέτρο που χάνει η λίμνη φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που έμεινε για δεκαετίες θαμμένη κάτω από τα νερά.

Ο Μόρνος παραμένει η βασική δεξαμενή της Αττικής

Η τεχνητή λίμνη Μόρνου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής. Μαζί με τους ταμιευτήρες του Ευήνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, εξασφαλίζει την παροχή νερού σε εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας.

Η κατασκευή του φράγματος ξεκίνησε το 1969, η τοποθέτηση του ταμιευτήρα άρχισε το 1979 και το έργο ολοκληρώθηκε το 1981. Το φράγμα έχει ύψος 126 μέτρα, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα της λίμνης φτάνει τα 764 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Η επανεμφάνιση του χωριού ως ένδειξη της πίεσης στα αποθέματα νερού

Η εικόνα του Κάλλιου που αναδύεται από τον πυθμένα της λίμνης δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό ιστορικό γεγονός. Αποτυπώνει και την πίεση που δέχονται τα υδάτινα αποθέματα της Αττικής τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα διαθέσιμα αποθέματα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την Αθήνα μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο 2023-2025. Αν και οι βροχοπτώσεις του 2026 προσέφεραν προσωρινή ανάσα, τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνα της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι, τα ερείπια του παλιού χωριού λειτουργούν σήμερα όχι μόνο ως υπενθύμιση μιας κοινότητας που χάθηκε για χάρη ενός μεγάλου δημόσιου έργου, αλλά και ως ορατό σημάδι των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της.

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