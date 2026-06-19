Καθηγητής ψυχολογίας εξηγεί πως μια συγκεκριμένη φράση-ερώτηση μπορεί να αποσταθεροποιήσει το σύστημα ενσυναίσθησης ενός ψυχοπαθούς.

Η ψυχοπάθεια είναι μια διαταραχή προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από σοβαρή διαταραχή της κοινωνικής και συναισθηματικής συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι με ψυχοπάθεια συχνά εμφανίζουν έλλειψη ενσυναίσθησης, μεταμέλειας και ενοχής, ενώ υιοθετούν χειραγωγικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Στα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνονται η αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων, η γοητευτική αλλά χειραγωγική συμπεριφορά, η αδυναμία διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων, η χαμηλή ανοχή στη ματαίωση και η τάση για επιθετικότητα.

Πώς να εντοπίσετε έναν ψυχοπαθή;

Όπως εξήγησε σε εκπομπή ο Ισπανός καθηγητής Βισέντε Γκαρίδο: «Ένας ψυχοπαθής είναι κάποιος που στερείται τη βασική ικανότητα να συνδέεται συναισθηματικά με άλλους ανθρώπους. Τους εκμεταλλεύεται, τους χειραγωγεί και τους χρησιμοποιεί ως μέσο για να πετύχει τους στόχους του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ψυχοπαθείς είναι από τα πιο επικίνδυνα ανθρώπινα όντα: «Η πλειονότητά τους ζει ανάμεσά μας και, αν διαπράττουν εγκλήματα, είναι πολύ καλοί στο να τα κρύβουν», προειδοποιεί.

«Ποτέ δεν έχω γνωρίσει ψυχοπαθή που να είναι ικανός να κάνει μια βαθιά συζήτηση με συναισθηματική έννοια. Όταν τους κάνεις μια τέτοια ερώτηση, συχνά κολλάνε. Δεν μπορούν να απαντήσουν γιατί αυτό απαιτεί ένα επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και ενσυναίσθησης που απλά δεν διαθέτουν».

Η φράση που δεν μπορούν να απαντήσουν οι ψυχοπαθείς

Υπάρχει μια φράση, μια ερώτηση, που όταν την απευθύνεις σε έναν ψυχοπαθή, δεν έχει απάντηση, καθώς δεν είναι ικανοί να καταλάβουν το νόημά της: «Όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον κόσμο;». Πρόκειται για μια αναφορά που αποσταθεροποιεί το σύστημα ενσυναίσθησής τους.

Παράλληλα, μια ομάδα 137 ειδικών έχει αναγνωρίσει οκτώ χαρακτηριστικά που μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία ενός ψυχοπαθούς:

Πλήρης απουσία μεταμέλειας

Ακραίος εγωκεντρισμός

Αδυναμία ενσυναίσθησης

Χειραγωγική συμπεριφορά

Παθολογικό ψέμα

Συναισθηματική επιπεδότητα

Ικανότητα τελειοποίησης της προσποίησης

Μεγαλομανής αυτοεικόνα

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