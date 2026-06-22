Σοκ στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο - Μαθητές κρύβονταν κάτω από τα θρανία

Αιματηρή επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες με τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες. Συνελήφθη ένας ύποπτος, ενώ συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν μαθητές να κρύβονται κάτω από τα θρανία.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/6) στις Φιλιππίνες, όταν ένοπλη επίθεση σε σχολική μονάδα άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Εθνικό Λύκειο του Σαν Χοσέ, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας από τους φερόμενους δράστες έχει ήδη συλληφθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό δεύτερου ατόμου που εκτιμάται ότι συμμετείχε στην επίθεση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας εντός και γύρω από το σχολικό συγκρότημα. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η προστασία των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των γονέων αλλά και των κατοίκων της τοπικής κοινότητας.

GRAPHIC: Multiple shots fired as students shelter in place during shooting at school (SJNHS) in Tacloban, Philippines.



One suspect was taken into custody and another remains at large.



At least 3 dead, 5 injured, police say. pic.twitter.com/tFM5SjaMJ9 June 22, 2026

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Στα πλάνα διακρίνονται μαθητές να έχουν βρει καταφύγιο κάτω από τα θρανία τους, ενώ στο βάθος ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί, φωνές πανικού και κλάματα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό, που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα.

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