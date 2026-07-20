Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απειλώντας με καταστροφή των βασικών υποδομών της χώρας αν δεν υπάρξει άμεση υποχώρηση.

Στα πρόθυρα μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης βρίσκονται η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη, μετά το πρωτοφανές τελεσίγραφο που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγείται σε επικίνδυνη κλιμάκωση, καθώς οι ΗΠΑ απειλούν με ισοπέδωση των βασικών υποδομών της χώρας αν δεν υπάρξει άμεση υποχώρηση.

«Μετά τις 8 δεν θα έχουν γέφυρες και σταθμούς»

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ένα αυστηρό χρονικό όριο στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά διαπραγματεύεται με καλή πίστη, αλλά η προθεσμία λήγει άμεσα:

«Έχουν περιθώριο μέχρι αύριο στις 8, θα δούμε τι θα γίνει. Διαπραγματευόμαστε με καλή πίστη. Μετά τις 8 δεν θα έχουν γέφυρες, σταθμούς», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα με τις απειλές κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε και κατά των συμμάχων των ΗΠΑ, δηλώνοντας έντονα απογοητευμένος από τη στάση του ΝΑΤΟ. Εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για την έκβαση της αναμέτρησης, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι οι νικητές, ενώ προανήγγειλε ακόμη και την επιβολή «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Είμαστε νικητές, έχουν χάσει. Θα βάλουμε διόδια στα Στενά του Ορμούζ. Υπόσχομαι ολοκληρωτική καταστροφή αν και δεν θέλω να το κάνω. Θα τους χρειαστούν 100 χρόνια για να ανοικοδομήσουν την χώρα τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», κατέληξε.

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