Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε στο μπάνιο, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες

Αστυνομικοί μαζί με εργάτες έσπασαν τα καινούρια πλακάκια στο μπάνιο και αποκαλύφθηκε η σορός του 44χρονου.

Ανατρεπτική εξέλιξη είχε η εξαφάνιση ενός άνδρα στην Ινδία, όταν η αστυνομία συνέλαβε τη σύζυγό του για τη δολοφονία του, ενώ έθαψε το πτώμα του στο πτώμα του στο μπάνιο του σπιτιού τους στην Άγκρα του Ουτάρ Πραντές.

Η σύζυγος, που ταυτοποιήθηκε ως Ρούμπι, είχε δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της, Σουρέντρα Σάρμα, 44 ετών και εμφανιζόταν με κλάματα μπροστά στους γείτονες για να δείξει ότι ήταν συντετριμμένη, ενώ προσποιούνταν επί 45 ημέρες πως βοηθούσε την αστυνομία στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

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