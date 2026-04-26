Ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον κόσμο: 240 χλμ χωρίς στροφή στην έρημο

Ο Αυτοκινητόδρομος 10 στη Σαουδική Αραβία κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ευθεία διαδρομή. Γιατί η οδήγηση εκεί είναι πιο δύσκολη απ' όσο φαίνεται.

Μπορεί να ακούγεται σαν όνειρο για κάθε οδηγό - ένας δρόμος χωρίς στροφές, χωρίς διασταυρώσεις, χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον Αυτοκινητόδρομο 10 αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία, εκτείνεται συνολικά για περίπου 1.480 χιλιόμετρα. Εκείνο όμως που τον καθιστά μοναδικό είναι ένα τμήμα μήκους περίπου 240 χιλιομέτρων ανάμεσα στις περιοχές Haradh και Al Batha, όπου η άσφαλτος εκτείνεται σε απόλυτα ευθεία γραμμή - χωρίς την παραμικρή καμπύλη.

Το επίτευγμα αυτό του έχει χαρίσει και μια θέση στα Ρεκόρ Γκίνες, ως ο μακρύτερος ευθύς δρόμος στον πλανήτη.

Η πρόκληση της μονοτονίας

Παρά την εντυπωσιακή του εικόνα, η οδήγηση σε αυτό το τμήμα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Η πλήρης απουσία στροφών και εναλλαγών στο τοπίο δημιουργεί μια ιδιότυπη ψυχολογική πίεση στον οδηγό.

Χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς αλλαγές στο περιβάλλον, ο δρόμος μπορεί να προκαλέσει έντονη κόπωση και απώλεια συγκέντρωσης. Ο ορίζοντας μοιάζει ακίνητος, ενώ η αίσθηση της ταχύτητας συχνά αλλοιώνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών.

Σε αντίθεση με τις ορεινές ή αστικές διαδρομές, εδώ ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι η τεχνική δυσκολία, αλλά η μονοτονία.

Κρίσιμη αρτηρία μεταφορών

Παρά το απομονωμένο περιβάλλον, ο δρόμος αυτός δεν είναι εγκαταλελειμμένος. Αντιθέτως, αποτελεί βασική αρτηρία για τη μεταφορά εμπορευμάτων, συνδέοντας τη Σαουδική Αραβία με τα κράτη του Κόλπου.

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων είναι συνεχής, με μεγάλα κομβόι φορτηγών να κινούνται κατά μήκος της διαδρομής. Οι προσπεράσεις, ακόμη και σε αυτή την «ατελείωτη» ευθεία, απαιτούν προσοχή, καθώς οι υψηλές ταχύτητες και το μέγεθος των οχημάτων αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας.

Ο Αυτοκινητόδρομος 10 είναι ένα γεωγραφικό παράδοξο και παράλληλα ένα παράδειγμα του πώς το φυσικό περιβάλλον -στην προκειμένη περίπτωση η έρημος- διαμορφώνει τις υποδομές και επιβάλλει τους δικούς του κανόνες.

#FunFact | Saudi Arabia is home to the world's longest straight road, Highway 10. Stretching approximately 256 kilometers, it runs from Haradh to Al Batha, cutting through the Rub' al Khali desert. pic.twitter.com/SmNm3KOnef — KSA Expats (@ksaexpats) May 17, 2024

