Κώστας Αποστολάκης: «Δεν υπάρχει #MeToo» και όσα είπε για το bullying και την πίστη

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις εμπειρίες του στον καλλιτεχνικό χώρο, εξέφρασε τις απόψεις του για το #MeToo, το bullying και τη δύναμη της προσευχής.

Στον Κωνσταντίνο Αρτσίτα και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε συνέντευξη ο Κώστας Αποστολάκης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο, τις προσωπικές του εμπειρίες, το φαινόμενο του bullying, αλλά και τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με την πίστη τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, ο Κώστας Αποστολάκης τόνισε ότι η πραγματικότητα που συνάντησε ήταν καλύτερη από αυτή που περίμενε. «Οι άνθρωποι του χώρου μού φέρθηκαν πολύ καλά» «Όταν μπήκα στον χώρο, τα πράγματα ήταν καλύτερα απ’ ό,τι τα φανταζόμουν. Δεν έχω να πω κακά πράγματα για τον χώρο. Δεν λέω ότι δεν συνέβησαν άσχημα περιστατικά σε άλλους ανθρώπους, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα βίωσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε μάλιστα ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, θεωρεί πως η δική του συμπεριφορά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. «Μου έχουν φερθεί πάρα πολύ ωραία οι άνθρωποι. Μάλλον εγώ έχω φερθεί άσχημα σε αρκετούς. Ήμουν κακό παιδάκι, είχα οργή, νεύρα και θυμό», εξομολογήθηκε.

Η θέση του για το #MeToo

Σε ερώτηση για το κίνημα #MeToo, ο ηθοποιός εξέφρασε τη διαφωνία του με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, υποστηρίζοντας ότι οι παραβατικές συμπεριφορές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω της Δικαιοσύνης.

«Δεν υπάρχει #MeToo. Τι σημαίνει #MeToo; Όταν κάποιος προσβάλλει έναν άνθρωπο, παραβιάζει τα όριά του ή ασκεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, πρέπει να τιμωρείται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό σύστημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στα πράγματα», ανέφερε.

«Το bullying είναι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο»

Ο Κώστας Αποστολάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τονίζοντας πως, ως πατέρας, αυτό είναι το ζήτημα που τον προβληματίζει περισσότερο. «Με απασχολεί πολύ το bullying. Βλέπουμε παιδιά να πλακώνονται στα σχολεία και στις πλατείες και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί βαθιά», είπε.

Όπως σημείωσε, η επιρροή των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τέτοιων συμπεριφορών. «Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας και είναι ανησυχητικό, γιατί αυτά τα παιδιά είναι η γενιά που θα πάρει τη σκυτάλη από εμάς», υπογράμμισε.

Η πίστη και η δύναμη της προσευχής

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη θρησκεία και τη σημασία που έχει η προσευχή στη ζωή του. «Εγώ προσεύχομαι. Και όποιος δεν πιστεύει στη δύναμη της προσευχής, τον προτρέπω να το δοκιμάσει και να δει τι μπορεί να προσφέρει», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε πως δεν τον απασχολούν τα σχόλια που ενδέχεται να προκαλέσουν οι δημόσιες τοποθετήσεις του για την πίστη του. «Περιμένω ότι θα σχολιαστούν οι δηλώσεις μου για τον Χριστό. Δεν με πειράζει καθόλου. Το να ομολογώ τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο είναι για μένα η πιο καθαρή δύναμη που ήρθε ποτέ στην ψυχή και στην καρδιά μου», είπε.

Ο Κώστας Αποστολάκης αποκάλυψε ακόμη ότι στράφηκε στην εκκλησία σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και ψυχικής δυσκολίας. «Ένιωσα την ασθένειά μου και πήγα στην εκκλησία. Την ψυχική ασθένεια, όχι τη σωματική. Σωματικά είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ», κατέληξε.

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