Jason Momoa - Συνέντευξη: «Έτσι έγινα ο Lobo του νέου DCU»

Το Supergirl ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες και ο Χαβανέζος ηθοποιός μιλάει για τον Lobo και το μεγάλο comeback του στη DC.

Ο Jason Momoa ανήκει σε μια πολύ μικρή και εκλεκτή κατηγορία ηθοποιών, καθώς είναι από τους ελάχιστους που κατάφεραν να περάσουν από το παλιό κινηματογραφικό σύμπαν της DC Studios στο νέο όραμα των James Gunn και Peter Safran χωρίς να μείνουν στο περιθώριο. Αφού έκανε παγκοσμίως γνωστό τον Aquaman, ο Χαβανέζος σταρ επιστρέφει τώρα στο DCU, αυτή τη φορά ως Lobo, ένας χαρακτήρας που πολλοί fans πίστευαν εδώ και χρόνια ότι του ταιριάζει απόλυτα.

Αυτή τη φορά όμως δεν θα το κάνει σε δική του ταινία, αλλά με τη συμμετοχή του στο νέο Supergirl, το οποίο συνεχίζει την ιστορία από εκεί που την ξεκίνησε και την... άφησε, το τελευταίο Superman.

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