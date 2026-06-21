Γιώργος Αλκαίος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του επώνυμο

Ο Γιώργος Αλκαίος αποκάλυψε πώς απέκτησε το καλλιτεχνικό του επώνυμο, θυμήθηκε τον Δάκη και εξήγησε γιατί κράτησε τελικά το όνομα αυτό .

Ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική, καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση στο Action24, και αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό του επώνυμο.

Ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στον χώρο, μετά τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν αναζητούσε μόνος του δουλειά σε νυχτερινά κέντρα. Όπως αφηγήθηκε, σε μια οντισιόν στο θρυλικό «Τούνελ» γνώρισε τον Δάκη, έναν από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν στο ταλέντο του.

«Ο Δάκης ήταν από τους πρώτους που με στήριξαν. Μετά την οντισιόν μου είπαν ότι πήρα τη δουλειά και έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πως προέκυψε το καλλιτεχνικό επώνυμο «Αλκαίος»;

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς γεννήθηκε το καλλιτεχνικό όνομα «Αλκαίος». Όπως είπε, βρισκόταν στα καμαρίνια του Show Center μαζί με τον Δάκη και τον Σάκη Ρουβά, συζητώντας για το αν θα κρατήσουν ή όχι τα πραγματικά τους επώνυμα. «Έλεγα ότι δεν ήθελα να εμφανιστώ ως Βασιλείου. Εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας χορευτής, ο Αργύρης, και χωρίς δεύτερη σκέψη είπε: "Εσένα θα σε λένε Αλκαίο και τελείωσε"», θυμήθηκε ο τραγουδιστής.

Αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος τού εξήγησε πως το όνομα προερχόταν από τον αρχαίο λυρικό ποιητή Αλκαίο, τον οποίο χαρακτήρισε «ποιητή του έρωτα». «Άκου, ο Αλκαίος, που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ., να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήτανε ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε, για να αποδείξει στην αγαπημένη του, την αγάπη του. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος». Η ιστορία πίσω από την επιλογή του ονόματος άρεσε αμέσως στον Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το κρατήσει μέχρι σήμερα.

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