Οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδο σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια που είχε ερμηνεύσει τραγούδι για τον Κεμάλ (vid)

Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια απελάθηκε από την Ελλάδα μετά από εκδήλωση που είχε γίνει στην Κομοτηνή το 2024 και ερμήνευσε τραγούδι που είχε σχέση με τον Κεμάλ Ατατούρκ!

Σε απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια προχώρησαν οι αρχές για την Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, η οποία κρίθηκε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» λόγω της δράσης της στο παρελθόν.

Η γνωστή τραγουδίστρια έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τη Μεγάλη Παρασκευή, συνοδευόμενη από την οικογένειά της για τουριστικούς λόγους. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων, οι αρχές της επέδωσαν έγγραφο απόρριψης εισόδου. Ενώ στον σύζυγο και την κόρη της επετράπη η είσοδος στη χώρα, η ίδια παρέμεινε στον χώρο αναμονής προκειμένου να απελαθεί.

Η ανάρτησή της για το συμβάν: «Θα το ξαναέκανα»

Η Καρατζά δημοσιοποίησε το γεγονός με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας πως η απόφαση των ελληνικών αρχών σχετίζεται με την εμφάνισή της στην Κομοτηνή το καλοκαίρι του 2024: «Το έγγραφο που κρατώ είναι η απόρριψη της εισόδου μου. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα "Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος" και τραγούδησα το "Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια"», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για εχθρική αντιμετώπιση από το προσωπικό του αεροδρομίου.

Παρά την ταλαιπωρία και την απέλασή της, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε αμετανόητη σε επόμενη ανάρτησή της, δηλώνοντας πως θα επαναλάμβανε τις πράξεις της: «Θα λέω: "Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος" μέχρι το τέλος. Είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Έχω ορκιστεί να ζήσω για το τουρκικό έθνος με μεγάλη αφοσίωση και πίστη. Δεν μπορώ να επιτρέψω να θιγεί ούτε ένα γράμμα της μεγάλης Δημοκρατίας της Τουρκίας».

Τι οδήγησε τις αρχές στην απαγόρευση εισόδου της τραγουδίστριας;

Η κίνηση των ελληνικών αρχών φαίνεται πως έχει τις ρίζες της σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής.

Τότε, η Καρατζά είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ερμηνεύοντας το «Εμβατήριο της Σμύρνης» (İzmir Marşı), ένα τραγούδι που συνδέεται άμεσα με τον Κεμάλ Ατατούρκ και την καταστροφή της Σμύρνης, προκαλώντας το αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και των ελληνικών αρχών.

