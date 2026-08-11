«Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω»: Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στη δύσκολη περίοδο της ζωής του, όπου βρέθηκε σε ψυχολογικό και συναισθηματικό αδιέξοδο, αναφέρθηκε ο Μπραντ Πιτ σε συνέντευξή του.
Ο Μπραντ Πιτ - σε μία από τις σπάνιες στιγμές εξωστρέφειας - μίλησε με ειλικρίνεια για μια από τις δυσκολότερες περιόδους που πέρασε, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις γκρίζες ημέρες της ζωής του.
Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε, πως ο ψυχικός πόνος ήταν τόσο έντονος, φτάνοντάς τον στο σημείο να σκεφτεί τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται στην αυτοκτονία. Ο ίδιος αδυνατούσε να βρει αδιέξοδο στα «οικογενειακά ζητήματα» που αντιμετώπιζε, βιώνοντας συναισθηματική εξουθένωση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ζεντάγια: Η χρονιά της μόλις έγινε ακόμα καλύτερη - Οι δύο ταινίες που την έφεραν στην κορυφή του box office
- Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον
- Να πως σταματάει ο νεποτισμός: 6 ηθοποιοί αποθάρρυναν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με την υποκριτική