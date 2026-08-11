«Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω»: Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί

Επιμέλεια:  Newsroom
«Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω»: Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί
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Στη δύσκολη περίοδο της ζωής του, όπου βρέθηκε σε ψυχολογικό και συναισθηματικό αδιέξοδο, αναφέρθηκε ο Μπραντ Πιτ σε συνέντευξή του.

Ο Μπραντ Πιτ - σε μία από τις σπάνιες στιγμές εξωστρέφειας - μίλησε με ειλικρίνεια για μια από τις δυσκολότερες περιόδους που πέρασε, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις γκρίζες ημέρες της ζωής του.

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε, πως ο ψυχικός πόνος ήταν τόσο έντονος, φτάνοντάς τον στο σημείο να σκεφτεί τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται στην αυτοκτονία. Ο ίδιος αδυνατούσε να βρει αδιέξοδο στα «οικογενειακά ζητήματα» που αντιμετώπιζε, βιώνοντας συναισθηματική εξουθένωση.

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