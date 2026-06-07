Μίλτος Πασχαλίδης: Δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια «πρόσεχε πού πας», πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@λ@κες (vid)

Το μήνυμα του Μίλτου Πασχαλίδη έρχεται σε μια περίοδο που οι γυναικοκτονίες σοκάρουν την κοινωνία.

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα έστειλε κατά τη διάρκεια συναυλία του ο αγαπημένος τραγουδιστής, Μίλτος Πασχαλίδης, με το κοινό να τον αποθεώνει και το σχετικό στιγμιότυπο να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, δήλωσε πως όσοι έχουν αγόρια θα πρέπει να τους εξηγούν από μικρή ηλικία πως οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους και αμέσως ξέσπασαν χειροκροτήματα για τα λόγια του, με το βίντεο να γίνεται viral.



Η ατάκα που αποθεώθηκε

«Όσοι έχετε αγόρια… δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@λ@κες, να τελειώνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Πασχαλίδης, προκαλώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Ο ίδιος συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας: «Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι “είσαι μ@λ@κας”. Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια».

Το βίντεο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα social media, με τους χρήστες να αποθεώνουν τον τραγουδιστή, καθώς η επικαιρότητα με τις γυναικοκτονίες να δεσπόζουν στη δημόσια συζήτηση κάνει το μήνυμά του ακόμη πιο επίκαιρο.

Δείτε το βίντεο:

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