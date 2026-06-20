Ραγδαίες εξελίξεις: Κλείνουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν προειδοποιεί για κλιμάκωση

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας ΗΠΑ και Ισραήλ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να προκαλέσει νέους τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ακολουθήσουν ακόμη πιο σκληρά μέτρα εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «το πρώτο βήμα» της αντίδρασης της χώρας απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει ως παραβίαση των δεσμεύσεων από τους αντιπάλους της. Η ιρανική στρατιωτική ηγεσία ξεκαθαρίζει ότι η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα αναστέλλεται και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Νέα ανάφλεξη στον Λίβανο και φόβοι για γενικευμένη κρίση

Η απόφαση της Τεχεράνης έρχεται μετά τη νέα κλιμάκωση στον Λίβανο, όπου ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν δεκάδες θύματα μέσα σε λίγες ώρες. Λιβανικές πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά συγκαταλέγεται αεροπορικό πλήγμα σε κατοικία στη δυτική Μπεκάα, όπου σκοτώθηκαν μέλη οικογένειας που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης. Παράλληλα, νέα επιδρομή στην περιοχή της Σιδώνας προκάλεσε επιπλέον νεκρούς και τραυματίες, αυξάνοντας τις ανησυχίες για κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ θεωρούνταν κρίσιμη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να δοκιμάζουν τα όρια της συμφωνίας και να επαναφέρουν τα σενάρια γενικευμένης ανάφλεξης.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται σημαντικό ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή προκαλεί συναγερμό στις αγορές και ενισχύει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις μεταφορές.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες επίτευξης μιας πιο μόνιμης συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Με το Ορμούζ να μετατρέπεται ξανά σε επίκεντρο της κρίσης, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

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