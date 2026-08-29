Καταιγίδα-εφιάλτης στην Κύπρο: Τρία σκάφη στα βράχια και ένας νεκρός

Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο, όπου η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε τη βύθιση τριών σκαφών και τον θάνατο ενός 76χρονου Ελληνοκύπριου.

Τραγικό θάνατο βρήκε το Σάββατο 29/08 ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος στο Κάβο Γκρέκο, στην Κύπρο, όταν σφοδρή καταιγίδα και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την προσάραξη και τη βύθιση τριών σκαφών.

​​​​​​​Ο 76χρονος επέβαινε σε σκάφος αναψυχής μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύονται.

Ο άνδρας αγνοούνταν μετά τη βύθιση του σκάφους. Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δύτες τον εντόπισαν αναίσθητο, ενώ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φέρεται να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητοποιώντας δύο ελικόπτερα, την Αστυνομία, την ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική και ασθενοφόρα.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άτομα από τα τρία σκάφη με τις έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, μέλη του Τμήματος Αλιείας αναμένεται να εξετάσουν την περιοχή για πιθανή πετρελαϊκή ρύπανση.

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