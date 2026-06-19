Μπήκαν σε ξεχασμένο γκαράζ και βρήκαν ιστορικό κόσμημα του 1982 με μόλις 12 χλμ στο κοντέρ

Γαλλίδα αγόρασε ένα Renault 5 TL το 1982, αλλά λόγω του φόβου της για την οδήγηση, το άφησε κλεισμένο σε ένα γκαράζ για 43 χρόνια με μόλις 12 χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Το 1982, μια γυναίκα πήγε σε μια αντιπροσωπεία στο Σαλόν-συρ-Σον της Γαλλίας με όλες τις οικονομίες της για να αγοράσει ένα Renault 5 TL.

Ωστόσο, υπήρχε ένα πρόβλημα, καθώς δεν είχε ακόμα δίπλωμα οδήγησης, οπότε το αυτοκίνητο παραδόθηκε με προσωρινές πινακίδες και μεταφέρθηκε απευθείας στο γκαράζ της.

Ξέχασε το Renault στο γκαράζ για 43 χρόνια

Όταν τελικά πήρε το δίπλωμα οδήγησης, συνειδητοποίησε ότι το να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι δεν ήταν για εκείνη, καθώς ένιωθε φόβο. Έτσι, άφησε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο γκαράζ για μερικές ημέρες, οι οποίες έγιναν εβδομάδες και στη συνέχεια δεκαετίες, συγκεκριμένα 43 χρόνια.

Πρόσφατα, η πόρτα αυτού του γκαράζ άνοιξε και ορισμένοι ερευνητές είδαν κάτι που τους άφησε εντελώς έκπληκτους, ένα αυτοκίνητο ολοκαίνουργιο από το εργοστάσιο, ηλικίας 43 ετών.

Στο κοντέρ εμφανίζονται μόλις 12 χιλιόμετρα, η ακριβής απόσταση από την αντιπροσωπεία μέχρι το σπίτι της. Το εσωτερικό του οχήματος είναι άψογο και ο κινητήρας δεν έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία.

Αυτό το Renault 5 TL, σε τέλεια κατάσταση, θα τεθεί προς πώληση και θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Aguttes. Αναμένεται ότι οι συλλέκτες θα προσφέρουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό το αυθεντικό κειμήλιο. Πιθανότατά πρόκειται για το μοναδικό R5 στον κόσμο σε τόσο καλή κατάσταση!

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