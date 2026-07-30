Με αυτές τις 3 ταινίες που έγιναν διαθέσιμες, δεν θα χρειαστεί να δεις τίποτε άλλο

Τρεις ταινίες που ξεχώρισαν στους κινηματογράφους και πλέον μπορείς να απολαύσεις στις streaming πλατφόρμες.

Τώρα που ο χρόνος κυλά πιο αργά από ποτέ (ο Ιούλιος γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα;), το να δεις ταινίες και σειρές, μοιάζει ειδυλλιακό. Ειδικά αν βρίσκεσαι μια ανάσα από την άδεια. Καλές οι βόλτες, αλλά σαν την βεράντα ή τη δροσιά του σπιτιού σου, δεν έχει.

Το υπέροχο είναι πως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να ψάξεις ποιες ταινίες να δεις. Θα δεις τρεις και τίποτε άλλο. Σου εγγυώμαι ότι δεν θα χάσεις τον χρόνο σου.

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