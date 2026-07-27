Το "A Toxic Love Story" στο Netflix είναι το πιο εθιστικό true crime που είδα τελευταία

Αυτό το ντοκιμαντέρ στο Netflix, δεν χάνεται. Το A Toxic Love Story μοιάζει να βγήκε από μία καλοστημένη ταινία, και όχι από την πραγματική ζωή.

Το «A Toxic Love Story», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που γρήγορα σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση του ελληνικού Top10, είναι μια ακόμη αληθινή ιστορία, που καταλαβαίνεις πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, αλλά παρ’όλα αυτά σε συγκλονίζει το ίδιο. Στην προκειμένη περίπτωση δε, το σενάριο μοιάζει να βγήκε από μία ταινία με δυνατά plot twists και όχι από μια πραγματική υπόθεση που συγκλόνισε την Καλιφόρνια.

Σε αυτό το true crime τα έχουμε όλα. Εφαρμογές γνωριμιών, που ποτέ δεν προμηνύουν κάτι καλό, ψέματα, σεξουαλικές φαντασιώσεις, stalking και απειλές. Δηλαδή, βούτυρο στο ψωμί για το Netflix.

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